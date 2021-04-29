شوف مكتبة الجرير تخفيضات جديدة تصل لنصف الثمن وتقسيط على ثلاث سنوات

مكتبة الجرير تخفيضات جديدة تصل لنصف الثمن، تعد مكتبة الجرير من أفضل المواقع الإلكترونية التي تعمل بيع الأجهزة الذكية والأدوات المكتبية والمدرسية والكتب، ومستلزمات الرسم والأعمال اليدوية وغيرها، وخلال هذه الفترة يقدم موقع مكتبة الجرير تخفيضات تصل لنصف الثمن على العديد من الأجهزة والأدوات لديها.

مكتبة الجرير تخفيضات جديدة تصل لنصف الثمن

تم تأسيس مكتبة الجرير في عام 1979 وكانت في بداية مكتبة صغيرة لتحقق نجاح وانتشار، وفي فترة التسعينات تم أفتتاح الفرع الثاني لها لتحقق مبيعات هائلة في الرياض، وواصلت الجرير نجاحها حتى أصبحت تمتلك فروع كثيرة ليس فقط في المملكة السعودية أنما أيضًا في الكويت والأمارات و قطر، والآن أصبح الموقع الإلكتروني الخاص بها من أهم مواقع التسويق بالوطن العربي، وأصبحت كبيرة تمتلك رأس مال ضخم.

تخفيضات الجرير على الهواتف الذكية

أصبح الهاتف الذكي ليس مجرد أداة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة فهو الآن أداة للتواصل مع العالم كله، وأيضًا يتم أستخدامه الآن في إنجاز العمل والعديد من الأمور الأخرى التي تتعلق بالمهام اليومية، ولذلك يبحث الجميع عن هاتف ذكي يضم الكثير من المميزات بسعر معقول ويعد ذلك أمر صعب ولكن مكتبة جرير يقدم حل من خلال العروض والتخفيضات التي يقدمها على الهواتف الذكية خلال هذه الفترة، كما أنها توفر خدمة التقسيط الشهري على أنواع الهواتف بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات.

يمكن شراء Samsung Galaxy Z Fold 2، مساحة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت، الجيل الخامس، بسعر 6199 ريال بدلاً من 7999 ريال، يمكنك الحصول على هذا الجهاز بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات.

موبيل iPhone 12 Pro Max، مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، متوفر باللون الأزرق، الجيل الخامس، بسعر 4899 ريال بدلاً من 5199 ريال.

جوال سامسونج جالكسي اس 20 بلس، مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، متوفر باللون الأحمر، الجيل الخامس بسعر 2399 ريال بدلاً من 4159 ريال.

خصومات وعروض الأجهزة الذكية

أصبح الذكاء الاصطناعي ذو أهمية كبيرة جداً في جميع أنحاء العالم الآن، ولذلك أصبحت جميع أجهزة المنزل تقريبًا تعمل بتقنية الذكاء الأصطناعي الذي يضمن سهولة الأستخدام والكثير من المميزات فائقة الجودة مع تكنولوجيا متقدمة جداً، ولذلك يقدم الجرير مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة الذكية فائقة الجودة والمميزات بتخفيضات مميزة، ولقد اخترنا لكم أهم العروض والأجهزة منها.