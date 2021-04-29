شوف عروض اكسترا السعودية extra للمكيفات 2021 والأجهزة الكهربائية خصم 60%

عروض اكسترا السعودية extra تعتبر شركات اكسترا من الشركات التي تعرض للعملاء الأجهزة الكهربائية وبطرق مختلفة ومتميزة عن باقي الشركات، حيث تقوم بعرض كافة الأنواع للعملاء بأقل الأسعار الموجودة في المملكة السعودية، وتعرض الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأدوات المنزل دائماً بالكثير من الضمانات الصالحة لأعوام كثيرة وهذا الأمر ما يفضله العملاء، وتعرض أيضاً الخصومات الرائعة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

عروض اكسترا السعودية extra الأسبوعية

خلال أسبوع كامل من العروض التوفيرية التي يقدمها اكسترا في الرياض تجد كل ما يلزمك تحتاجه الأسرة، الدخول من أبواب اكسترا التجارية تعتبر رحلة ترفيهية بين أقسامه المتعدد ومنتجات المعروضة وحين تخرج من أبواب تجد أنك حصلت على كل ما تريد بأقل وقت وتكلفة.

عروض السعودية اليوم فيليبس كاوية بخار 3000 واط أسود بلغ سعرها ،519 ريال سعودي بدلاً من سعر 679 ريال سعودي.

فيليبس كاوية بخار 3000 واط أسود بلغ سعرها ،519 ريال سعودي بدلاً من سعر 679 ريال سعودي. فيليبس كاوية بخار عمودية 2000 واط 5 اعدادات البخار بنفسجي بلغ سعرها 649 ريال سعودي بدلاً من سعر 789 ريال سعودي.

كاوية كبس برنسيس مقاس 36 بوصة بلغ سعرها 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1489 ريال سعودي.

تيفال ماستر 360 بيرسيشن كاوية بخار 1500 واط احمر أو أسود بلغ سعرها 459 ريال سعودي بدلاً من سعر 599 ريال سعودي.

برنسيس مكواة ضغط 40 بوصة بلغ سعرها 1159 ريال سعودي بدلاً من سعر 1649 ريال سعودي.

تيفال كاوية بخار 2800 واط أبيض أو ذهبي بلغ سعرها 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1749 ريال سعودي.

فيليبس كاوية بخار عمودية 2200 واط أزرق بلغ سعرها 1119 ريال سعودي بدلاً من سعر 1309 ريال سعودي.

فيليبس كاوية بخار 2100 واط أزرق بلغ سعرها 123 ريال سعودي بدلاً من سعر 179 ريال سعودي.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية

عروض الأجهزة الكهربائية ولوازم المنزل من اكستر السعودية extra خصومات تصل إلي 60% ستجد كل ما تحتاجه لمنزلك.