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عمر شويل - جدة “ربحت معنا” أرقام الاشتراك مسابقة الحلم Dream في رمضان 2021 مع مصطفي الأغا، تعتبر مسابقه الحلم مسابقة عالمية، والتي تقدم الكثير من الجوائز المالية المتميزة للمشاهدين، وأهم ما تتميز به هذه المسابقة هو المصداقية والشفافية لديها، حيث يقوم الأستاذ مصطفى الأغا الإعلامي الشهير بتقديمها في برنامج صدى الملاعب، وقد كان السحب النهائي للمسابقة في ليلة رأس السنه لعام 2021 على جائزة بقيمة مليون دولار أمريكي، وقام مصطفى الأغا بالتأكيد على أن المسابقة سوف يتم البدء في السحب عليها إلى انتهاء شهر رمضان المبارك، الذي يشجع العديد من الأشخاص على التقديم في المسابقة والحصول على حلم المليون.

مسابقة الحلم لمصطفى الآغا 2021

من الممكن لأي شخص في كافة أنحاء الوطن العربي معرفة رقم مسابقة الحلم،2021 والتمكن من الاشتراك بالمسابقة والحصول على الجائزة المقدمة من البرنامج، والجائزة تكون مقسومة على أكثر من لاعب، كما أن الفوز بالجائزة ليس شيء مستحيل خاصةً بعد فوز العديد من الأشخاص بالجوائز المقدمة من البرنامج عند اشتراكهم، بالإضافة إلى أن البرنامج يوفر العديد من الجوائز شهريًا أو أسبوعيًا، خاصةً إلى أن السحب يكون مفتوح في فترة تقديم البرنامج في جميع أنحاء الوطن العربي.

وأكد مصطفى الأغا أن جائزة شهر رمضان الكريم سوف تكون متميزة للغاية نظرًا لهذا الشهر الكريم، وهذا بجانب أن المسابقة موجودة منذ 15 عام ولها مصداقية كبيرة، ومن المتوقع أن تكون الجائزة المالية في هذا السحب على 250 ألف دولار أمريكي، بجانب منزل كبير في جزيرة من جزر اليونان، وهذا الذي يسمى منزل الأحلام و سوف يفوز به شخص ويقيم فيه إقامة ذهبية عندما يفوز بالجائزة.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

من الممكن لأي شخص أن يشترك في المسابقة بكل سهولة ويتمكن من الحصول على الجائزة الكبرى، والدخول في السحب، وطريقة الاشتراك هي الاتصال بالمسابقة عن طريق الرقم الموحد الخاص بها، أوعن طريق الرقم الخاص ببلد المشترك، أو الاشتراك من خلال الموقع الرئيسي للمسابقة على الإنترنت، كما ذكر أن السحب سوف يكون اليوم 29 من أبريل 2021، الموافق 17 من رمضان 1442هـ.

أرقام الاشتراك في المسابقة

إذا رغبت أن تشترك في المسابقة يجب عليك معرفة رقم التواصل الخاص ببلدك حتى ترسل من عليه الرسائل النصية القصيرة التي تحتوي على حلم أو Dream أو reve، والإجابة على الأسئلة التي يتم إرسالها لك، وإليكم بعض أرقام الدول: