نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض مكتبة جرير للجوالات وتنزيلات خاصة على الهواتف الذكية لأحلى هدايا العيد في المقال التالي
أحدث عروض مكتبة جرير للجوالات، jarir bookstore مكتبة جرير من المتاجر التي يكون الهدف منها البيع وتجارة الجملة في المنتجات المختلفة كالأدوات المكتبية والكتب وألعاب الأطفال والوسائل التعليمية وأجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية وأجهزة المنزل سواء كانت الكهربائية أو الإلكترونية، وكل ما سبق يقدم من خلال مكتبة جرير، وللتعرف على أكثر هذه العروض عليكم بإتباع قراءة هذا المقال.
عروض جرير اليوم
في تجمعات الشباب في المملكة العربية السعودية، وعند الحديث عن الجوالات والاليكترونيات بصفة عامة، فإنه لابد أن يتم ذكر مكتبات جرير وما توفره من أجهزة محمولة ولوحية وملحقات واكسسوارات سواء للجوالات الذكية أو للكمبيوتر والألعاب، ويتبارى الشباب في ذكر سعر جواله وأنه قد ابتاعه من مكتبة جرير بسعر أرخص من السوق.
مكتبة جرير كتب وثقافة وتربية
من الإسم مكتبة جرير، فإنها في الأساس مكتبة تثقيفية وتحتوي على عدد لا حصر له من الكتب الورقية وأيضا الكتب الاليكترونية التي من الممكن أن تحفظ في الجوالات الذكية وأجهزة الكمبيوتر؛ وأيضا من النشاطات التثقيفية من مكتبات جرير أنها توفر الألعاب التعليمية الخاصة بتنمية قدرات الأطفال الحسابية والذكاء وقوة الملاحظة.
اسعار الجوالات في جرير
- عروض الجوالات في جرير هاتف أوبو أي 73 من الهواتف التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة بعد استخدامه من قبل العديد من المواطنين، حيث أنه يتميز بالكثير من المميزات والتي منها أنه يملك ذاكرة بحجم “128 جيجابايت”، و6 جيجا رام ووصل سعره إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 949 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هاتف هواوي ميت 40 برو من أفضل أنواع الهواتف التي ظهرت في عام 2020م فهو يحتوي على ذاكرة بسعة حجم “256 جيجابايت”، 8 جيجا رام ووصل سعره في مكتبة جرير إلى 3599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4099 ريال سعودي.هاتف ايفون 12 برو ماكس وصل سعره إلى 5399 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 5699 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف أوبو أي 93 فهو يحتوي على معالج قوي وبطارية تستمر لمدة يومين 4000 أمبير ووصل سعره إلى 999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات سامسونج جالكسي سي 20، يتميز بالوزن الجيد حيث أنه يبلغ 163 جرام وشاشة أموليد ممتازة والهاتف مقاوم للغبار أو الماء وتصوير بدقة 4 كي وداعم الشحن السريع ووصل سعره إلى 2149 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 20، فهذا الهاتف يمتلك معالج قودي وكاميرات متميزة ويدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط كما أنه بسعة حجم “128 جيجابايت” 8 جيجا رام، ووصل سعره إلى 2149 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بمعالج ثماني النواة، 12 جيجا رام أما بالنسبة لسعة التخزين “512 جيجابايت” و “256 جيجابايت” و “128 جيجابايت” وكاميرا 3 عدسات بدقة 108+12+12، والبطارية 4500 ملي أمبير ووصل سعره في مكتبة جرير إلى 3599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير هاتف سامسونج جالكسي أي 51 بسعة حجم “128 جيجابايت” و8 جيجابايت وبطارية 4000 أمبير وصل سعره إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 949 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير هاتف لينوفو كي 12 نوت بسعة حجم “128 جيجابايت” و 4 جيجابايت رام وصل سعره إلى 569 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي هاتف هواوي واي 7 بي بسعة حجم “64 جيجابايت” 4 رام وصل سعره إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 715 ريال سعودي.
- كود خصم جرير هاتف لينوفو كي 12 نوت بسعة حجم “128 جيجابايت” 4 جيجا رام وصل سعره إلى 569 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي.
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