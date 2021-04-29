شوف عروض مكتبة جرير للجوالات و لابتوب جرير وعروض الاجازة من مكتبات جرير jarir bookstore

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير للجوالات وكذلك على لابتوب جرير السعودية بخصومات مزهلة في أحدث عروض الاجازة من مكتبات جرير jarir bookstore ، بالإضافة إلى تخفيضات ملحقات الأجهزة الذكية، والإلكترونية، مع تنزيلات حصرية على أجهزة الأيباد والتابلت، ويمكنكم التمتع مع جرير بخدمة التقسيط على كافة أنواع الأجهزة لدى معارضها.

عروض مكتبة جرير للجوالات و لابتوب جرير وعروض الاجازة من مكتبات جرير jarir bookstore

عروض جرير السعودية هي عروض حصرية تجدوها في موقع جرير الالكتروني أو الفروع بمناسة الإجازة، حيث انتهى معظم الطلاب من آداء إمتحاناتهم وبدأت إجازة الصيف، ووجدت جرير تلك فرصة مناسبة لطرح أفضل ما لديهم من تخفيضات، والتي تستمر حتى يوم 28 رمضان 1442.

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الهاتف المحمول تزداد أهميته كل عام أكثر من العام السابق له، حيث لم تعد مهمته فقط اجراء المكالمات الهاتف والرد عليها، بل أصبح الجوال عبارة عن كومبيوتر مصغر تحمله معك أينما كنت، حيث أصبحت الجوالات تضم تقنيات رائعة تتعدى كل الحدود المتوقعة لها، وفي التالي نعرض عليكم آخر الأسعار المعلنة من جرير جوالات على أحدث الأجهزة من ابل ايفون ، و سامسونج.

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عند التحدث عن الأجهزة التكنولوجية يجب ذكر الساعات الرقمية التي ظهرت في عصرنا مؤخرًا، والتي يعتبر معرفة الوقت هو آخر مهامها، بل أصبحت تضم خواص تقنية تمكنك من الإتصال بالجوال، أو الإنترنت، مع خواص أخرى متعددة مثل البلوتوث، وفيما يلي نقدم سرد لكل أسعار الساعات في موقع مكتبة جرير.

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اللاب توب لم يصبح جهاز كمبيوتر محمول فقط، بل يضم كل ما يقوم به الفرد من مهام تتعلق بعملة، كما يتم من خلاله متابعة الطلاب لدروسهم، خاصةً في وقتنا الحالي الذي اضطرت فيه معظم المدراس والجامعات إلى الإغلاق ومتابعة الدراسة والإمتحانات عبر شبكة الانترنت، وفي التالي المواصفات والأسعار الخاصة بكل أجهزة لابتوب جرير jarir.

قدمنا في مقال اليوم أحدث عروض جرير لاب توب و جوالات جرير الحصرية فقط لديها، حيث تضم العروض تشكيلة فريدة من مختلف أنوع الأجهزة بمواصفات مختلفة لتتناسب مع كل الإحتياجات، وتستمر الخصومات حتى يوم 10 مايو 2021.