نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات أمازون السعودية لشهر رمضان لهذا العام عروض مميزة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وخصومات أمازون السعودية لشهر رمضان ، أمازون هو بوابة إلكترونية للتجارة والتسوق علي الإنترنت، والفائدة منة أنة يوفر الكثير من الوقت والمال بخلاف الشراء من الأسواق العامة، و يقدم متجر أمازون السعودية عروض وخصومات علي جميع المنتجات الإلكترونية وغيرها بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفي هذا المقال سنُعرض لكم عروض أمازون السعودية لشهر رمضان المبارك لهذا العام.

عروض أمازون السعودية لشهر رمضان

يُعلن متجر أمازون السعودية كل آن وآن عن عروض وتخفيضات متميزة جدا في جميع المنتجات والأجهزة الذكية لفترة محدودة، وهذة هي عروض شهر رمضان لهذا العام.

حامل هواتف وأجهزة لوحية من UPGREEN

مواصفات المنتج:

يتميز الحامل بخاصية الدوران بزاوية 360 درجة، وذراعين قابلين للتعديل 180 درجة، وطول الحامل الكلي 75 سم.

الحامل مناسب لجميع الهواتف والأجهزة من حجم 4 بوصة الي 12 بوصة.

يأتي الحامل بذراع من من الستيل الصلب والقابل للتعديل لمستويين، ويضمن الحامل المتانة وسهولة التثبيت.

سعر المنتج: 89.99 ريال سعودي .

سماعات أذن Douself S6 Plus اللاسلكية

مواصفات المنتج:

تدعم السماعات الإتصال بالبلوتوث إصدار 5.1.

تدعم السماعات تبديل المقاطع الصوتية والمكالمات الهاتفية والتحكم في مستوي الصوت والمساعد الصوتي.

تأتي السماعات مع ميكروفون مدمج عالي الوضوح، ويتميز بخاصية منع الضوضاء.

تأتي السماعات بحافظة شحن بسعة 260 مللي أمبير، وأيضاً مع شاشة لمعرفة عُمر البطارية المتبقي.

تأتي السماعات بتصميم لاسلكي للأذنين، وأيضاً مع إمكانية فصل الأذن اليسرى واليمني.

سعر المنتج: 90,80 ريال سعودي.

كابل من USB_C إلي Lightning من UPGREEN

مواصفات المنتج:

الكابل معتمد من أبل MFI.

يتميز الكابل بسرعة شحن الجهاز بأضعاف شحنات الكابل الذي يأتي مع هواتف أيفون.

الكابل مُصنع من شرائح أبل الأصلية مع قلب من النحاس مطلي بالفضة، ويتوافق الكابل مع جميع أنظمة IOS.

يتحمل الكابل الإنحناءات ويدوم لعمر طويل.

يدعم الكابل الشحن السريع 3 أمبير كحد أقصي.

سعر المنتج: 55,25 ريال سعودي.

قاعدة ماوس كبيرة للألعاب من YISK

مواصفات المنتج:

تتميز القاعدة بحجم 35.4 بوصة × 15.7 بوصة، مع سمك 2 مم.

تتكيف القاعدة مع جميع الأسطح.

القاعدة مُصنعة من القماش المعالج بالحرير + المطاط الطبيعي.

تتميز بقاعدة مطاطية غير قابلة للإنزلاق، ومسطحة وسلسة عند الإستخدام.

سعر المنتج: 40,78 ريال سعودي.

حافظة حماية هاتف سامسونج جالاكسي M31 من ROCK

مواصفات المنتج:

تتميز الحافظة بالجودة العالية والمرونة، ومع بطانة داخلية ناعمة.

ضد الخدش والبصمات، وتضمن لك حماية كاملة للجهاز.

تتميز بخفة وزنها ونحافة سُمكها، مع أزرار جانبية مرنة ومريحة عند الإستخدام.

سعر المنتج: 26,10 ريال سعودي.

واقي شاشة كامل لهاتف أيفون 12 برو ماكس من UPGREEN

مواصفات المنتج:

حجم الواقي 6.7 بوصة.

يحافظ الواقي علي العينين ويُحد من أشعة الشاشة الضارة.

سعر المنتج: 53,10 ريال سعودي.