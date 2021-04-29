شوف عروض فورد توروس 2020 بضمان الناغي فورد تقسيط مريح للغاية في عروض أيام الخير 1442

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عمر شويل - جدة عروض فورد توروس 2020 بضمان الناغي فورد تقسيط مريح للغاية في عروض أيام الخير 1442، تقدم شركة محمد يوسف الناغي للسيارات مجموعة من العروض الخاصة بسيارات فورد خلال شهر رمضان المُعظم من العام الحالي، حيث تتيح عروض متنوعة على جميع موديلات فورد 2020 بأقساط مريحة للغاية ودون الحاجة لدفع مقدم أو رسوم أولية للحصول على السيارة، بل يمكنك الحصول على السيارة المرغوبة فوراً مع وجود شروط بسيطة، واليوم نتناوم العرض المتوفر على سيارة فورد توروس موديل 2020 بضمان فورد الناغي.

عروض فورد توروس 2020 بضمان الناغي فورد

أطلقت شركة فورد الناغي للسيارات عرض جديد استكمالاً لسلسلة عروضها الرمضانية للعام الحالي، وعرض اليوم على سيارة فورد توروس موديل 2020 فئة امبيانتي ويستمر حتى 12 مايو المقبل، ويتضمن العرض إمكانية الحصول على تورس 2020 بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى، وذلك بقسط شهري يبدأ من 1569 ريال شامل الضريبة والضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلو متر.

مزايا فورد تورس أمبيانتي 2020

سيارة فورد توروس امبيانتي موديل 2020 دفع أمامي فئة سيدان التي طرحت الآن في العروض الرمضانية لدى شركة الناغي للسيارات، تتميز السيارة بمُحرك سعة 2 لتر 2000 سي سي يتكون من 4 سلندرات ويمنحك قوة 240 حصان، نظام الحركة في السيارة أوتوماتيكي وهي مزودة بحساسات خلفية و 6 وسائد هوائية، تأتي تورس 2020 بتصميم سياحي مميز يعشقه الكثير ممن ينتظرون تحديثات فورد السنوية.

وجهة فورد توروس 2020 ومزاياها الداخلية

إذا نظرنا إلى التصميم الخارجي للسيارة فسنجد أنها مزودة بشبك أمامي على شكل خطوط من الكروم المميزة، مع إضاءة بالكامل LED إشارات وإضاءات عالية ومنخفضة لسيارة فورد تورس امبيانتي 2020، بالاضافة إلى إطارات للنوافذ من الكروم وخطوط عريضة أسفل الأبواب كذلك وإضاءة خلفية FULL LED، شنطة كهربائية والدخول ذكي لكافة الأبواب، فتحة بانورامية للسيارة بشكل مميز ومرأة جانبية كهربائية بها خاصية الطي.

مقابض الأبواب من الداخل من الكروم يطغي عليه البلاستيك الأسود مع الجلد الأصفر، والمقاعد جلدية فاخرة مزيج بين الأصفر والأسود، المرأة الأمامية ذاتية التعتيم وتتواجد شاشة وسطية بحجم مناسب تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وإمكانية التحكم في التكييف للمقاعد الأمامية وفتحات تكييف خلفية، المقود في فورد توروس 2020 مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في مثبت السرعة والنظام الصوتي وعداد الرحلات أيضا.