نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جزر المالديف: استكشف أفضل خمسة أشياء ممتعة يمكنك القيام بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعرف جزر المالديف رسميًا باسم جمهورية جزر المالديف، وهي دولة أرخبيلية صغيرة في جنوب آسيا، تقع في بحر العرب في المحيط الهندي، تقع جنوب غرب سريلانكا والهند، على بعد حوالي 700 كيلومتر من البر الرئيسي للقارة الآسيوية، تتكون the moldive Islands من 1192 جزيرة وتتميز كل جزيرة بمناظر خلابة مختلفة وحياة بحرية وطقوس وغير ذلك الكثير، يمكنك الوصول إلى هذه الجزر عن طريق ركوب القوارب والعبارات واليخوت والطائرات المائية، ويُعد من ديسمبر إلى أبريل أفضل وقت لزيارة جزر المالديف لأنها تشهد موسمًا جافًا خلال هذه الأشهر وأثناء زيارتك لجزر المالديف في هذا الوقت، يمكنك الاستمتاع بالشمس الساطعة والمياه الهادئة والسماء الصافية مما يجعلها مناسبة لرحلتك.

في جزر المالديف قم بزيارة The Glowing Beach

يقع شاطئ The Glowing Beach في جزيرة Mudhdhoo، والمعروفة أيضًا باسم جزيرة Vaadhoo في Raa Atoll يعد الشاطئ من أكثر الوجهات السياحية زيارة في هذه الجزر، ويشتهر في الغالب بأمواجه المتوهجة المتوهجة تحدث هذه الظاهرة الطبيعية بسبب وجود ملايين الميكروبات البحرية المعروفة باسم العوالق النباتية في الماء وتصدر العوالق المجهرية ضوءًا أزرقًا ساطعًا نابضًا بالحياة في الماء مما يخلق تأثيرًا أثيريًا يمكن تجربته بشكل أفضل بعد غروب الشمس، وأفضل وقت لزيارة Glowing Beach هو بين يونيو وأكتوبر عندما يظل البحر أكثر دفئًا نسبيًا بسبب موسم الصيف.

عشاء رومانسي على الشاطئ

تقدم جزر المالديف مواقع مختلفة لتناول عشاء رومانسي خاص على ضوء الشموع ويمكنك الاستمتاع بحفل شواء خاص ساحر وأنيق مع شريك حياتك على شاطئ هادئ وتناول العصير أثناء التحديق في النجوم مع شريكك وقضاء بعض الوقت الجيد معًا، حفل على شاطئ البحر، تحت السماء المرصعة بالنجوم في جزر المالديف، استمتع بأمسية في حفلة الشاطئ حيث من المؤكد أنك ستستمتع بوقتك وتلتقي أيضًا بأشخاص مثيرين للاهتمام من جميع أنحاء العالم، يمكنك أيضًا الاستمتاع بليلة موسيقى الجاز في بعض المنتجعات حيث تمتزج الموسيقى من الفرق الموسيقية الحية تمامًا مع ألوان غروب الشمس.

نزهة في سوق السمك وتذوق Gulha

يقدم لك السوق سمك التونة الطازج والأسماك الأخرى ذات الأحجام المختلفة ويمكنك التجول بحرية في السوق وإلقاء نظرة على أنواع مختلفة من الأسماك.

Gulha هو الطبق الوطني لـــ the moldive Islands ، وهو عبارة عن كرة معجنات مقلية مليئة بالأسماك المدخنة مثل أسماك المالديف أو التونة، جنبًا إلى جنب مع جوز الهند المجفف والبصل، تباع الوجبات الخفيفة عادة في المقاهي الصغيرة المعروفة بالفنادق أو في المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة.

استمتع ببعض الأنشطة المائية في جزر المالديف وضخ الأدرينالين الخاص بك مع flyboarding

لا تكتمل الرحلة إلى the moldive Islands بدون ركوب جت سكي ويمكنك استئجار جت سكي والتجول عبر المحيط الهندي اللازوردي، اصعد على لوح التزلج واستكشف المناطق المحيطة أثناء إدارة التوازن والتجديف عبر الأمواج.

يشبه flyboard جهاز الطيران المائي الذي يأخذك إلى ارتفاع 15 مترًا في الهواء بينما تنظر فوق المحيط الأزرق، يعد غوص السكوبا أحد أكثر الأنشطة شعبية في جزر المالديف حيث يتيح لك استكشاف أفضل ما في الحياة البحرية والشعاب المرجانية الجميلة.