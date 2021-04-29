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عمر شويل - جدة حل مسابقة مهيب ورزان في رمضان وأرقام الاشتراك للفوز بالجائزة الكبري، تعد مسابقة مهيب ورزان من أكثر البرامج التي يتم البحث عنها باستمرار من المتابعين في مصر وفي جميع أنحاء الدول العربية مثل المغرب، حيث يقوم برنامج مهيب رزان في رمضان بتقديم العديد من الجوائز المالية الكبيرة بشكل يومي، للمتسابقين الذين يقومون بالإجابة على السؤال الذي يتم طرحه في الحلقة، حيث تعرض المسابقة بشكل يومي على قناة MBC مصر منذ بداية شهر رمضان الكريم، وتكون الجائزة البومية للحلقة هي 100 ألف جنيه يتم الفوز بها للمتسابق الفائز، علي أن يكون المبلغ للتبرع للجمعيات الخيرية، واليوم نعرض لكم ميعاد عرض المسابقة على شاشة قناة MBC مصر.

مسابقة مهيب ورزان 2021

يعد برنامج مهيب ورزان في رمضان من أكثر البرامج المميزة الترفيهية التي يتم عرضها بشكل يومي في رمضان على قناة MBC ويقوم الإعلامي مهيب عبد الهادي والفنانة الجميلة رزان مغربي باستقبال فنان يوميًا لتقديم محتوى ترفيهي للمتابعين في شهر رمضان، بجانب الغرض الخيري الذي قائم عليه البرنامج وهو توفير المساعدات المالية للجمعيات و المؤسسات الحكومية.

ويقوم البرنامج بعرض الأرقام الخاصة للاشتراك في المسابقة من مصر ومن المغرب، ومنذ عرض البرنامج في بداية شهر رمضان نال على العديد من إعجاب الجمهور في مصر والمغرب والدول العربية الأخرى، والبرنامج في مجملة يشبه إلي حد كبير مسابقة الحلم التي يقدمها الإعلامي الكبير مصطفي الأغا.

حل سؤال برنامج مهيب ورزان الحلقة السابقة

ما هو أطول أنهار العالم كان سؤال الحلقة رقم 14 في البرنامج، حيث كانت الإجابة الصحيحة هي رقم 2 نهر النيل، واليوم نتابع معكم سؤال الحلقة 17 من مسابقة رهيب رمضان، حيث يقوم الجميع بالتنافس للجواب على السؤال الحلقة 16، حتى يتم الحصول على الجائزة الكبرى بقيمة 100,000 جنيه مصري، وسوف نقدم لكم عرض سؤال الحلقة الجديدة فور عرضها على شاشة التلفزيون.

ميعاد تقديم مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021

يتم عرض المسابقة في رمضان على شاشة قناة MBC مصر بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك في 11:30 مساء، حيث كل يوم يتم استضافة فنان وقضاء معه بعض من الوقت وتقديم محتوى ترفيهي مرح في أماكن مختلفة ومتميزة في مصر وليس مكان واحد، بالإضافة إلى الإعلان عن السؤال الخاص بالحلقة، ثم يتم الإعلان عن الفائز بالحلقة السابقة ويتم الذهاب للمتسابق الفائز في اليوم التالي للتصوير معه وتسليم الجائزة حتى يتم إثبات مصداقية وشفافية البرنامج.