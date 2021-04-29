نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخول في سحب مسابقة دينية لفرصة الربح ب1000 ريال خلال شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق موقع الإسلام سؤال وجواب الدعوي مسابقة دينية يومية خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي 1442، ويعد موقع الإسلام سؤال وجواب واحد من أشهر المواقع الدعوية والعلمية والتربوية، ويتميز بتقديم الفتاوي الدينية، ونشر المعرفة الدينية ودورها المحوري في الحياة، والرد على أسئلة المتابعين وتقديم الاجابات والاستشارات وفقاً للأحكام والشريعة الإسلامية مبنية على الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومأخوذة من أقوال العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة (الشافعية، والمالكية، والحنفية، والحنابلة)، والفقهاء وأهل العلم، وكذلك يقوم الموقع بتوجيه النصائح في القضايا الحياتية والمشاكل الاجتماعية، ويشرف على الموقع الداعية محمد صالح المنجد.

مسابقة دينية يومية في رمضان

اعتاد موقع الاسلام سؤال وجواب على إطلاق مسابقة في شهر رمضان المبارك من كل عام، وكذلك في شهر ذي الحجة، وتكون المسابقة عبارة عن أسئلة تتعلق بالأحكام الدينية التي تخص الشهر الفضيل مثل: (ما حكم التهنئة بشهر رمضان؟، هل الصيام فُرض على الأمة الإسلامية فقط؟، إذا كان شخص مسافراً من بلد إلى بلد آخر، فهل يفطر مع البلد التي خرج منها أم يفطر مع أهل البلد التي سافر إليها؟)، وغيرها من الأسئلة القيمة والمفيدة التى تساعد على فهم أحكام شهر رمضان وكيفية الصيام بطريقة صحيحة.

ولا تقتصر الأسئلة فقط على الأحكام الشرعية الخاصة بالصيام وشهر رمضان إنما تشمل أيضاً على أسئلة تخص الصلاة وأركانها وأحكامها، والوضوء وشروط صحته، وبعض أحكام العمرة، وغيرها من الأسئلة التى ترتبط بالدين الإسلامي وحياة المسلمين بشكل عام، فهي مسابقة دينية للتعلم أولا ومعرفة شؤون الدين ثم الفوز بالجائزة بعد دخول السحب.

كيفية الاشتراك في مسابقة دينية خلال شهر رمضان

يمكن الاشتراك في مسابقة موقع الإسلام سؤال وجواب من خلال :

زيارة موقع الإسلام سؤال وجواب الإلكتروني. ثم الضغط على إعلان المسابقة. النقر على الاشتراك لإنشاء حساب جديد ثم تسجيل البيانات المطلوبة (البريد الإلكتروني، كلمة السر). قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة ثم الضغط على “اشترك الآن”. تسجيل اسم المشارك، وبلد إقامته، ورقم الجوال الخاص به.

وبذلك يكون قد تم الاشتراك في المسابقة ويتم الضغط على “ابدأ المسابقة” للاطلاع على الأسئلة ثم إجابتها من خلال موقع الاسلام سؤال وجواب حيث يمكن كتابة السؤال في مربع البحث بالموقع ثم النقر على نتيجة البحث المشابهة للسؤال، ولابد من نسخ رقم الفتوى الموجود في الموقع لإرسال الإجابة بطريقة صحيحة، وستأتي نتيجة المسابقة بشكل تلقائي مباشرة بعد إرسال الإجابات، ويشترط النجاح في حل الإجابات كاملة بشكل صحيح، والحصول على نسبة 100% من أجل دخول السحب وفرصة الربح ب1000 ريال سعودي.