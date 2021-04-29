نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض العثيم ليوم الخميس وخصومات كبيرة على البقوليات الجافة والفواكه والخضروات الطازجة في المقال التالي
أحدث عروض العثيم ليوم الخميس، سوق عبدالله العثيم يقدم كل يوم عروض جديدة على مستلزمات المنزل والمنتجات الغذائية التي يبحث عنها مواطني المملكة العربية السعودية يومياً، ويمكن لكل مواطن سعودي الاستفادة من عروض عبد الله العثيم أينما كان متواجد داخل المملكة حيث يوجد فروع للعثيم في كلاً من المدينة المنورة وجدة والرياض ومكة والقطيف والدمام وغير ذلك من المدن.
العثيم العروض الترويجية
العروض المقدمة من هايبر العثيم تلبي كافة احتياجات المنزل التي تحتاجها السيدات عند تحضير الطعام، فإن العثيم يقدم لكم الأرز الذي يجب تواجده في كل منزل ويوجد منه أنواع متعددة والتي منها الأرز البسمتي من النوع الفاخر.
كما أن العثيم يقدم الحليب المجفف والتونة بجميع أنواعها والقشطة والسكر الناعم والفواكه والخضروات وجميع السلع الغذائية التي يبحث عنها العديد يومياً بالأخص اللحوم والتي منها اللحم المفروم والبرازيلي.
عروض العثيم الاسبوعية
ولا ننسى مهرجان الطازج العثيم حيث الخضروات والفواكه والألبن والحلويات وغير ذلك الكثير من المنتجات التي يتميز العثيم بتقديمها، وعروض الجوالات في العثيم لينافس الأسواق السعودية في هذا المجال، وعرض الاثنين العثيم والذي يمتد ليشمل كل المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها من سوبر ماركت العثيم.
عروض هايبر العثيم على المنتجات الغذائية
- عروض العثيم وصل سعر الأفوكادو إلى 8.95 ريال سعودي، سعر الحبحب وصل إلى 1.25 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين البرتقال من الفواكه التي يفضل تواجدها في كل منزل حيث أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يعالج فقر الدم كما أنه له دور في تقوية العظام ووصل سعره في أسواق العثيم إلى 2.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم المانجو من الفواكه التي تساعد في الحفاظ على صحة وسلامة الجسم، كما أنه يقلل من مستوى الكولسترول في الجسم وبالتالي الدهون ووصل سعره إلى 8.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين قرع العسلي يمتلك الكثير من الفوائد والتي منها زيادة القدرة على الهضم والتخلص من أي ألم يصيب المعدة وبالتالي تجديد خصلات الشعر والتخلص من الإمساك، ووصل سعره في أسواق العثيم إلى 1.75 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم الفراولة غني بعنصر البوتاسيوم الذي يحافظ على الجسم من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، كما أنه تحتوي على حمض الفوليك التي تساعد في تكوين كرات الدم الحمراء ووصل سعرها إلى 3.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم الفلفل الأصفر، الأحمر لهما دور في تقوية مناعة جسم الإنسان وحمايته من أي أمراض تصيبه كما أن الفلفل يقلل من خطر تكوين الحصوات داخل الكلي ووصل سعرها إلى 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم الملفوف المحشي يقوي من الأعصاب وعضلات الأمعاء وتنشيط الأعصاب والكبد، ووصل سعره داخل متجر العثيم إلى 1.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب وصل سعر جبن رومي فيكتو مصري إلى 28.95 ريال سعودي، سعر خلطة زبدة فيكتو وصل إلى 6.95 ريال سعودي، جبن الزهار ملح خفيف وصل إلى 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده اللوز من المكسرات المفضلة لدى الكثير منا حيث أنه مصدراً للألياف وله دور في حماية القلب من الإصابة بأي أمراض، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الدهون الغير المشبعة التي تساعد في خفض نسبة الكولسترول في الجسم ووصل سعره إلى 30.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم العدس الأحمر من البقوليات الغنية بالبروتينات ولذلك فهو له دور في بناء العظم والجلد والعضلات، ووصل سعره إلى 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه السميد الخشن وصل سعره إلى 4.75 ريال سعودي، هيل زدني وصل سعره إلى 27.50 ريال سعودي، هيل زينا برطمان وصل سعره إلى 49.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض العثيم ليوم الخميس وخصومات كبيرة على البقوليات الجافة والفواكه والخضروات الطازجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.