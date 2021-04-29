شوف أحدث عروض العثيم ليوم الخميس وخصومات كبيرة على البقوليات الجافة والفواكه والخضروات الطازجة

أحدث عروض العثيم ليوم الخميس، سوق عبدالله العثيم يقدم كل يوم عروض جديدة على مستلزمات المنزل والمنتجات الغذائية التي يبحث عنها مواطني المملكة العربية السعودية يومياً، ويمكن لكل مواطن سعودي الاستفادة من عروض عبد الله العثيم أينما كان متواجد داخل المملكة حيث يوجد فروع للعثيم في كلاً من المدينة المنورة وجدة والرياض ومكة والقطيف والدمام وغير ذلك من المدن.

العثيم العروض الترويجية

العروض المقدمة من هايبر العثيم تلبي كافة احتياجات المنزل التي تحتاجها السيدات عند تحضير الطعام، فإن العثيم يقدم لكم الأرز الذي يجب تواجده في كل منزل ويوجد منه أنواع متعددة والتي منها الأرز البسمتي من النوع الفاخر.

كما أن العثيم يقدم الحليب المجفف والتونة بجميع أنواعها والقشطة والسكر الناعم والفواكه والخضروات وجميع السلع الغذائية التي يبحث عنها العديد يومياً بالأخص اللحوم والتي منها اللحم المفروم والبرازيلي.

عروض العثيم الاسبوعية

ولا ننسى مهرجان الطازج العثيم حيث الخضروات والفواكه والألبن والحلويات وغير ذلك الكثير من المنتجات التي يتميز العثيم بتقديمها، وعروض الجوالات في العثيم لينافس الأسواق السعودية في هذا المجال، وعرض الاثنين العثيم والذي يمتد ليشمل كل المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها من سوبر ماركت العثيم.

عروض هايبر العثيم على المنتجات الغذائية