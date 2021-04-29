نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض هايبر بنده في السعودية وتنزيلات رائعة على المأكولات الخفيفة والحلويات والتسالي.. مرفق الأسعار في المقال التالي
أحدث عروض هايبر بنده في السعودية، هايبر بنده ماركت بالمملكة يقدم دائماً أفضل وأقوى العروض على منتجاته المختلفة وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، كما يوفر هايبر ماركت بنده لعملائه هذه العروض من أجل تلبية احتياجات من منزلهم وتلك العروض تكون على الفواكه كالمانجو والعنب والكمثرى والخضروات كالبصل والكوسة والخيار والثوم، ويمكنكم التعرف على أسعاربندة من خلال متابعتكم لقراءة هذا المقال.
أفضل عروض بنده اليوم في السعودية
هايبر بندة يقدم أفضل العروض على اللحوم الطازجة بالعظم واللحوم بدون عظم، ولا تقتصر عروض بندة على المنتجات الغذائية فقط بل أن العروض تكون أيضاً على مستلزمات البشرة سواء كان للرجال أو السيدات وعلى جميع منتجات العناية بالشعر والبشرة، فتلك العروض تصل إلى 60% على كافة المنتجات من هايبر بنده.
بنده اليوم وتخفيضات بنده
كما تقدم أسواق هايبر بنده ماركت عروضاً على منظفات المنزل على الديتول وسوبر جل والزجاج ومنظف الليمون وعلى وسائل البريل وأسفنجة للتنظيف وغير ذلك. ولا ننسى عروض الالكترونيات في هايبر بنده والتي تتحدى بها الأسواق السعودية وأيضا عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده سواء منزلية أو شخصية، وعروض شاشات هايبر بنده المستمرة وخصوصا في شهر رمضان المبارك مع عروض بنده للجوالات الذكية.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع
- عروض هايبر بندة جدة قهوة كلاسيكية سريعة التحضير نسكافيه “200 جم” قهوة جولد “100 جم” وصل سعرها إلى 15.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم شوكولاتة جالكسي “22.5 جم” من أفضل أنواع الشوكولاتة على الإطلاق فيفضل تناولها الكثير كما أنها تحتوي على ستيرولات النباتية والفلافونات والتي تخفض من مستوى الكولسترول ووصل سعرها إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 44.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة سكر ناعم الأسرة وصل سعره إلى 27.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 44.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع شوكولاتة فيريرو روشيه تقلل من احتمالية الإصابة بالسكتات، وتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة تزيد من الأكسجين أثناء أداء التمارين الرياضية ووصل سعرها إلى 22.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 51.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده دجاج دو وصل سعرها إلى 86.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 154.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة شوكولاتة مشكلة جواهر جالكسي، فالشوكولاتة تحتوي على 546 سعرة حرارية وعلى 0.97 ماء، وتحتوي على بروتين 4.88 جرام وكربوهيدرات 61.16 جرام، ووصل سعرها إلى 58.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 114.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية كفتة بقري برازيلي، كولومبي فاللحمة مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ولها دور في الحفاظ على الجسم، ووصل سعرها إلى 28.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي نقانق بقري برازيلي، كولومبي فاللحمة مصدر غني بعنصر الحديد ووصل سعرها إلى 29.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده مكعبات لحم بقري برازيلي، كولومبي وصل سعره إلى 25.95 ريال سعودي، بينما سعر مفروم بقري برازيلي وصل إلى 22.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم مكعبات لحم بقري برازيلي من أفضل اللحوم عند العديد منا حيث أن اللحم يحتوي على الفسفور وهو عنصر أساسي لنمو الجسم والحفاظ عليه وبلغ سعره في هايبر بنده بعد العرض إلى 24.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده روستو بقري برازيلي، كولومبي وصل سعره إلى 36.95 ريال سعودي، بينما سعر برجر بقري برازيلي، كولومبي وصل سعره إلى 32.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر كتف عجل بدون عظم يفضل تناولها في شهر رمضان الكريم ووصل سعره إلى 47.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الاسبوعيه قطع عجل بالعظم من أفضل الواجبات التي يمكن تحضيرها في شهر رمضان الكريم ووصل سعرها إلى 39.95 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض هايبر بنده في السعودية وتنزيلات رائعة على المأكولات الخفيفة والحلويات والتسالي.. مرفق الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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