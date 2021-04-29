طريقة تنظيف السجاد بدون مياه في 10 دقائق

تتسخ السجادة بأنواع كثيرة ومختلفة من البقع يمكن أن تكون بقع من بقايا الطعام أو الشراب أو من الأحذية، أو بقع الوحل، أو بقعة قهوة، ويمكن أن تتخلصي من هذه البقع بدون غسل سجادك أو استخدام مياه، كل ما علكيي عزيزتي هو اتّباع الطرق من خلال الأسطر القليلة القادمة لتتعرفي كيف تقومين بتنظيف سجادك بدون استخدام مياه.

طريقة تنظيف السجاد

يمكنك التخلص عزيزتي من البقع التي أصابت سجادك باستخدام السائل الخاص بغسيل الأطباق، فكل ما عليكِ هو اتباع الخطوات الأتية:

علكيي بإحضار عبوتين بخاخ فارغتين، وعلكيي بمَلْء البخاخ الأول بكوب ماء دافئ و ¼ ملعقة صغيرة من السائل الخاص بغسيل الصحون، وملء البخاخ الثانية فقط بالماء البارد.

احضري قطعة من القماش نظيفة وقومي برش محلول التنظيف الذي تم تحضيره عليها، ثم قومي بوضع القماشة المبللة هذه على المناطق المتسخة بالسجاد، وهذا لأنّ الرشّ مباشرة على السجاد فهذا يساعد على تبلُّل السجاد بشكل كبير.

تنظيف السجاد بسائل غسيل الأطباق