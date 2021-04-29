شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% أقوى خصومات السعودية

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عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، هايبر بنده قام بتقديم عروضاً على العديد من المنتجات الغذائية والتي منها صدور الدجاج الطرية، والخضروات المشكلة وكريمة الكاكاو والبندق وزيت الزيتون وغير ذلك، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده في السعودية: تخفيضات بنده وصل سعره مفروم بقري برازيلي، كولومبي وصل سعره إلى 21.95 ريال سعودي.

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روستو بقري كولومبي، برازيلي وصل سعره إلى 32.95 ريال سعودي.

بالعظم أسترالي وصل سعره إلى 39.95 ريال سعودي.

قطع جمل بالعظم وصل سعره إلى 29.95 ريال سعودي.

لحم جمل بدون عظم وصل سعره إلى 36.95 ريال سعودي.

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كفتة، نقانق بقري كولومبي وصل سعره إلى 26.95 ريال سعودي.

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ربع خلفي بقري بدون عظم وصل سعره إلى 33.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية خصومات بنده على الأسماك: عروض بنده وصل سعر القاروص إلى 16.95 ريال سعودي.

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وصل سعر الشعور الكبير إلى 19.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الصافي إلى 8.95 ريال سعودي.

بياض حمام وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الهامور الأبيض إلى 20.95 ريال سعودي.

جمبري مطبوخ بحري وصل سعره إلى 29.95 ريال سعودي.

جمبري بحري وصل سعره إلى 27.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% أقوى خصومات السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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