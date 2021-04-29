شوف أقوى عروض هايبر بنده السعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك

يبدأ هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بعمل أقوى العروض والتخفيضات الحصرية بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، يعد هايبر بنده من من أهم الهايبر ماركت على مدار سنين، حيث تأسس هايبر بنده في عام 1978م ويقع المقر الرئيسي الخاص به في مدينة الرياض السعودية والآن يقوم الهايبر بإدارة أكثر من أربعمائة هايبر ماركت في مختلف أنحاء المملكة، ويقوم بعمل مختلف العروض على الحلويات بمختلف أنواعها ومخبوزات العيد والكثير من العروض الأخرى المتاحة، وتكون العروض سارية من يوم الأربعاء الموافق 16 من رمضان إلى يوم الثلاثاء الموافق 22 من رمضان، ومن الممكن أن تكون أحد المحظوظين والفوز بجنيهات ذهبية عند التسوق من هايبر بنده.

أقوى العروض من هايبر بنده على الشوكولاتة

عروض بنده تقدم أفضل العروض على الشوكولاتة بمناسبة عيد الفطر المبارك



قم بشراء شوكولاتة جالكسي فلوتس من أجود أنواع الشوكولاتة بوزن 22.5 جرام واحصل معها على 6 حبات مجانية بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من44.95 ريال سعودي.

احصل على شكولاته كوالتي ستريت ماكنتوش بوزن 1250 جرام بأشكال وحشو مختلف بسعر 58.95 ريال سعودي بدلاً من 114.95ريال سعودي.

اشتري شكولاته فيريرو روشيه الذهبية ذات المذاق الرائع بوزن 300 جرام 29.95 ريال سعودي بدلا من 51.95 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على شكولاته جواهر والتي تعد أحد ألذ أنواع الشوكولاتة بوزن 900 جرام بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من83.95 ريال سعودي.

احصل على شوكولاتة مشكلة بجميع الأنواع المختلفة من Minis.

أقوى العروض على المخبوزات

يقوم هايبر بنده بعمل أقوى العروض على المخبوزات بمناسبة عيد الفطر المبارك.