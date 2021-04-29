شوف أقوى عروض بنده عروض العيد الأوفر وجوائز ذهبية وشروط الفوز بها

أقوى عروض بنده عروض العيد الأوفر على جميع المنتجات لديها في كل الفروع في جميع مدن المملكة، وما يميز بنده أنها تعمل دائماَ على تقديم الأفضل لكل عملائها، فهذه المرة تقدم جوائز ذهبية، وسيارات بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر المبارك عيد سعيد على الأمة الإسلامية جميعها.

أقوى عروض بنده عروض العيد الأوفر وجوائز ذهبية وشروط الفوز بها

تقدم بنده عروض مميزة ليس لها مثيل في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية، وتقدم جوائز كبرى كل فترة لعملائها المميزين والجائزة هي عبارة عن جنيهات ذهبية، وهو ما أعلنت عنه تحت شعار جبنا العيد بأكثر من مليون ريال، وللحصول على الجائزة هناك بعض الشروط يجب فعلها لحصد الجائزة.

عروض بنده المميزة بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك على الهواتف الذكية

خصم 700 ريال على جهاز سامسونج نوت 10 لايت، بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، بسعر 1499 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي.

احصل على هاتف سامسونج أي 31، بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وسرعة الرام للجهاز 4 جيجابايت، بسعر 899 ريال بدلاً من 989 ريال سعودي، ووفر 90 ريال.

وصل حديثاً هاتف لينوفو كي 13، بسعة داخلية 32 جيجابايت، وسرعة الرام 4 جيجابايت، بسعر 399 ريال سعودي.

اشتري هاتف هواوي واي 8 بي، بذاكرة داخلية 128جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي.

متوفر لدى فروع بنده هاتف هواوي واي 7 أي، برام سعته 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 699 ريال.

اشتري هاتف لينوفو كي 12، واحصل على خصم 120 ريال، بسعة داخلية 64 جيجابايت، ورام سرعته 4 جيجابايت، بسعر 479 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

خصم 330 ريال على هاتف لينوفو نوت كي 12، بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وسعة الرام 4 جيجابايت، بسعر 569 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي.

خصم 76 ريال على هاتف نوكيا 3.4، بسرعة رام 4 جيجابايت، وسعة داخلية 64 جيجابايت.



تخفيضات هايبر بنده القوية على الشاشات الإلكترونية

خصم 500 ريال على تلفزيون سكاي وورث جوجل، مقاس الشاشة 58 بوصة، ودقة وضوح عالية 4K، تلفزيون ذكي، جهاز يعمل بنظام أندرويد 10، بسعر 2199 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي، خدمة التوصيل والتركيب مجانية.

احصل على جائزة كبيرة عند شرائك لتلفزيون سكاي وورث جوجل سوف تحصل اشتراك مجاني لمدة ثلاث شهور في تطبيق شاهد VIP، سارع بالشراء للحصول على العرض قبل انتهائه، متوفر بسعر 2999 ريال بدلاً من 4499 ريال سعودي، وخصم 1500 ريال.



احصل على خصم 300 ريال عند شرائك تلفزيون تي سي إل أندرويد، بدقة وضوح عالية الجودة 4K، ومقاس الشاشة 55 بوصة، بسعر 1899 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي.

الشروط الواجب توافرها للفوز بجنيهات الذهب السعودي المقدمة من بنده