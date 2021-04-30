شوف أجدد عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في شهر الخير

تقدم عروض العثيم افضل التخفيضات والخصومات على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وشاشات التلفزيون تحت شعار في شهر الخير عروضنا غير، وتمثل عروض شهر رمضان فرصة عظيمة للتسوق واغتنام فرصة العروض المضاعفة للحصول على احتياجات منزلك أو حتى الكماليات التي لم تتخيل الحصول عليها بسبب الأسعار الباهظة والتي قد لا تتناسب مع ميزانية الأسر متوسطة الدخل، فتصبح هذه العروض بمثابة فرصة ذهبية لهم لاقتناء احتياجاتهم، كما أن مجموعة أسواق العثيم تعمل على مشاركة عملائها القيمين مناسباتهم وإدخال الفرحة عليهم من خلال برنامج اكتساب والذي يعمل على حفظ ولاء العملاء.

عروض العثيم على الأدوات المنزلية:

تتنوع عروض الأدوات المنزلية من مجموعة أسواق عبد الله العثيم من عروض على أطقم قدور وأواني للطهي من أفخم الخامات وأجودها بالإضافة إلى قلايات غير لاصقة للتمتع بأكل صحي، بالإضافة إلى عروض أدوات التنظيف للاستعداد لتنظيف وتجهيزات عيد الفطر المبارك مثل المكنسة اليدوية وقفازات اليد المطاطية وغيرها العديد بأسعار مناسبة.

ومجموعة أسواق العثيم لم تنسى أطفالك لكي تدخل عليهم الفرحة في هذه الأيام بمناسبة قرب عيد الربيع وعيد الفطر المبارك فتقدم مسبح بيستوي 1.2 *25 سم بسعر 35 ريال سعودي، وآخر مقاس 1.2* 43 سم بسعر 69 ريال.

ومع تعدد العروض هناك عرض على ترموس الشاي الراقي الذوق باللوني الفضي والأسود بسعر 29 ريال سعودي فقط.

ومع دخول فصل الصيف والرحلات الصيفية يقدم عروض على شنط السفر بأنواع وخامات مختلفة وأيضاً مقاسات مختلفة لكي تناسب جميع الاحتياجات.

عروض الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وشاشات التلفزيون:

تقدم مجموعة أسواق العثيم مجموعة من العروض المختلفة والمتنوعة على شاشات التلفزيون من الماركات المختلفة وبتقنيات متنوعة كي تتناسب مع أمكانيات وميزانيات كل أسرة