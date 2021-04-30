نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده السعودية جبنا العيد 1442 أقوي عروض السعودية اليوم في المقال التالي
عروض بنده وهايبر بنده السعودية جبنا العيد ويستمر مهرجان تحطيم الأسعار في كل فروع بنده في المملكة السعودية من 16 رمضان إلي 22 رمضان وذلك أيمانا منهم بنشر السعادة على أبناء هذا الوطن، لتكتمل السعادة لابد من وجود شاشات العرض الذكية التي تشاهد عليها و تستمتع بكل ما يقدم من برامج وأفلام ودراما ومشاهدة قنوات الأطفال المحببة لديهم لذلك تقدم بنده أقوى الخصومات.
عروض بنده وهايبر بنده السعودية جبنا العيد على شاشات التلفزيون الذكية من توشيبا
يبحث الجميع عن العروض المقدمة من قبل هايبر بنده السعودية، هذه الشركة العظيمة التي تم إنشائها في عام 1978، وهذه الشركة يتم إدارتها من قبل المجموعة الشهيرة ” صافولا”، أما بالنسبة إلى مقر هذه الشركة فتقع في جدة، ويمكنك الحصول على كافة مستلزماتك بكل سهولة وبأقل الأسعار من هايبر بنده السعودية.
- عروض السعودية اليوم الصنف شاشة تلفزيون سمارت من إنتاج شركة توشيبا، حجم الشاشة 65 بوصة، أل أي دي فور كيه، يتوفر الجهاز بثمن 2799 ريال سعودي، بدلًا من الثمن القديم 3299 ريال سعودي، ويتاح عليه تخفيض 500 ريال سعودي، وخصم يصل إلى 16%.
- الصنف شاشة تلفزيون سمارت من إنتاج شركة توشيبا، حجم الشاشة 58 بوصة، فور كيه، يتوفر الجهاز ثمن 1799ريال سعودي، بدلًا من الثمن القديم 2199 ريال سعودي، ويتاح عليه تخفيض 400 ريال سعودي، وبخصم يصل إلى 19%.
- الصنف شاشة تلفزيون سمارت من إنتاج شركة توشيبا، حجم الشاشة 43 بوصة، أل أي دي، يتوفر الجهاز بثمن 1199 ريال سعودي، بدلًا من الثمن القديم 1499 ريال سعودي، ويتاح عليه تخفيض 300 ريال سعودي، وبخصم يصل إلى 21%.
عروض وخصومات على شاشات التلفزيون الذكية من ماركة سكاي وورث
- الصنف شاشة تلفزيون ذكية من إنتاج شركة سكاي وورث، حجم الشاشة 65 بوصة، فور كيه، يتوفر الجهاز بثمن 2399 ريال سعودي، بدلًا من الثمن القديم 3066 ريال سعودي، ويتاح عليه تخفيض 667 ريال سعودي، وبخصم يصل إلى 22%.
- الصنف شاشة تلفزيون ذكية من إنتاج شركة سكاي وورث، حجم الشاشة 39 بوصة، أل أي دي، يتوفر الجهاز بثمن 579 ريال سعودي، بدلًا من الثمن القديم 799 ريال سعودي، ويتاح عليه تخفيض 220 ريال سعودي، وبخصم يصل إلى 28%.
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