نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم dream 2021 لربح جوائز تصل الى 3,500,000$ مع مصطفي الاغا في المقال التالي
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم dream 2021 ، التي تقدم جوائز ضخمة للفائزين ، لذلك يستمر البحث من المتابعين في جميع الدول عن خطوات تسجيل مسابقة الحلم 2021 ، وهذا ما نوفره لحضراتكم خلال موقعنا، كما نوفر لكم متابعينا ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم ، تعد مسابقة الحلم هي الأشهر على العالم ، والتي تمتاز بالمصداقية ويقدمها الإعلامي الكبير مصطفى الأغا ، على شاشة قناة أم بي سي ويتم السحب النهائي لبرنامج مسابقة الحلم أخر العام بليلة رأس السنة الميلادية من كل عام ، وقام مصطفى الأغا بتقديم ليلة السحب النهائية لهذا العام لأخر شهر رمضان الكريم، وأعلن مشجعاً الكثير على الأشتراك في المسابقة.
الاشتراك في مسابقة الحلم dream 2021
ويمكن لجميع المشاهدين في جميع دول العالم الاشتراك في مسابقة الحلم ، وذلك من خلال الرقم الدولي المشترك، أو من خلال الرقم الخاص بكل دولة، وهذه قائمة بكل الأرقام الخاصة بكل دولة.
- 1- مصر : يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الخطوط في مصر، اتصالات وأورنچ وفودافون على رقم 95450.
- 2- العراق : يمكن الاشتراك من خلال رقم 2266.
- 3- عُمان : يمكنكم الاشتراك من خلال الرقم 90434.
- 4- البحرين : الاتصال على رقم 94000.
- 5- المغرب : الاتصال على رقم 9669.
- 6- السعودية : يمكن الاتصال على رقم 650444.
- 7- الكويت : ولأهل الكويت يمكن الاشتراك من خلال الرقم 96922.
- 8- تونس : الاتصال على 85988.
- 9- سوريا : للاشتراك يرجى الاتصال على 1736.
- 10- فلسطين : يمكن الاتصال على 1623.
التسجيل في مسابقة الحلم 2021
كما توفر مسابقة الحلم طريقة إلكترونية عبر الإنترنت ، للاشتراك في المسابقة على موقعها الرسمي الإلكتروني، وذلك من خلال الخطوات التالية.
- أولاً يجب الدخول على موقع مسابقة الحلم الرسمي.
- ثانياً لابد من اختيار كلمة اشتراك.
- وبعد ذلك كتابة رقم الهاتف وكود الدولة.
- وأخيراً الضغط على تسجيل.
وختاماً نكون قد قدمنا كل المعلومات الكافية عن مسابقة الحلم، وخطوات التسجيل في مسابقة الحلم وارقام الاشتراك، ونتمنى حظ سعيد للمشتركين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاشتراك في مسابقة الحلم dream 2021 لربح جوائز تصل الى 3,500,000$ مع مصطفي الاغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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