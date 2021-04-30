انت الان تتابع تفاصيل خبر أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 والسحب الثالث على 530 ألف دولار.. غيّر حياتك بـ SMS بـ5 جنيه فقط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مسابقة الحلم 2021 عن سحبها الثالث على 500 ألف دولار “نصف مليون” بالإضافة إلى 30 ألف دولار إضافية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بعد أن انتهي السحب الثاني على 250 ألف دولار أمريكي وكان الفائز بها محمود العبيد.

مسابقة الحلم 2021 والسحب الثالث على 530 ألف دولار

طما حث الإعلامي مصطفى الأغا متابعيه على الإشتراك برسالة واحدة قد تغير حياته وتجعله مليونير فعلياً، كما حدث مع العديد من المتسابقين الذين ربح بعضهم مليون دولار في ليلة رأس السنة الحالية 2021، والذي لم يكن مصدق أنه فاز بالجائزة، وكان مغترباً في المملكة العربية السعودية، وبسبب ظروف كرونا فقد عمله، إلا أن الحظ حالفه وأصبح مليونير بالفعل، لامتلاكه أكثر من 15 مليون جنيه بالعملة المصرية.

وأعلنت مسابقة الحلم هذا العام على لسان الإعلامي مصطفى الأغا، أن هناك مفاجآت خلال هذا العام، كما أكد أن كل المشتركين سوف يتأهلون بشكل تلقائي للفوز ببيت في أفضل جزر اليونان وهو بيت الأحلام، بالإضافة إلى أن السحب هذا العام على أكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي.

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وللإشتراك في الحلم ما عليك إلا أن تدخل على رابط المسابقة الرسمي من خلال هذا الرابط وتكتب رقم هاتفك أينما كنت وفي أي دولة كنت، وسوف تقوم بتلقي رسالة من الحلم باشتراكك في المسابقة، وما عليك بعد ذلك إلا أن تجيب على الأسئلة التي تصلك.