نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اعرف الآن أجدد عروض أسواق عبدالله العثيم الأسبوعية الحصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عثيم تكون شركة موجودة بالمملكة العربية السعودية توجه اهتمامها لبيع المنتجات الغذائية، إذ أنها تضع عليها تخفيضات وخصومات مذهلة، ومعروفًا عن تلك الشركة أنها تمتلك فروع عدة بكل أرجاء العالم، ومن سمات العثيم هو تقديمها لعروض مذهلة وأسعار ضئيلة وكفاءة كبيرة، لذا فالإقبال هائل عليها من قبل الأشخاص المغتربين وكذلك غير المغتربين، وفيما يلي كل ما يخص شركة عثيم بالتفصيل.

عثيم

عثيم هي من أكبر الشركات عالميًا، ومعروفًا أنها تقوم بمنح جميع عملائها عدة خصومات بأقل التكلفة، وبالتحديد أثناء ذلك الشهر الكريم، وتقوم هذه الشركة بالاعتناء بعمل جميع العروض سنويًا، إذ أنها تقوم بعمل عروض أسبوعية وتكون مستمرة دائمًا.

من السمات التي تُقدمها شركة العثيم هو منحها لخصومات تبلغ حتى 50% بجميع المنتجات، ولقد صار لدى هذه الشركة أكثر من مائتان فرع بالمملكة العربية السعودية وكذلك خارجها.

عروض شركة عثيم

العديد من المغتربين يترقبون العروض التي تمنحها الشركات علي المنتجات الغذائية كلها، وهذا لأنها بالعرض من الممكن أن تنخفض حتى نصف تكلفتها، لهذا فعديد من المواطنين يقومون بمتابعة عروض الشركة عثيم، كما أن من بين عروضها الآتي:

كرتونة الخير تشتمل على 1 كجم ،1 كجم من السكر.

ثلاثة أكياس من المكرونة سعة 350 جرام.

باكو من الشاي سعة 40 جرام.

زجاجة زيت خليط سعة 700 جرام.

علبة صلصة 280 جرام.

كيس من الملح سعة 300 جرام، وغيره من العروض، كل هذا يكون تكلفته95 ريال سعودي.

كذلك هناك عروض عديدة على المنظفات وغيرها من العروض، إذ أن شركة العثيم تكون جامعة لكل النتتجات التي تخطر ببالك وتقوم بعمل خص مات وتخفيضات عليها، كما أن العملاء يُحبونها كثيرًا لأنها محل ثقة، إذ أن جميع منتجاتنا ذات جودة وكفاءة عالية.

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