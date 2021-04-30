نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماين كرافت النسخة التعليمية طريقة التسجيل فى مسابقة مدرستى في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماين كرافت النسخة التعليمية لعبة ماين كرافت التعليمية في السعودية، قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإعلان مسابقة مدرستي تبرمج، هذه المسابقة التي تهدف إلى دراسة الطلاب لعلوم البرمجة المختلفة، حيث أن هذه المسابقة تهدف إلى تعليم الطلاب والطالبات والمعلمين للبرمجة، وقامت وزارة التربية والتعليم من أجل تشجيع الطلاب على الاشتراك في المسابقة بربط عملية الاشتراك بالدخول على لعبة ماين كرافت التعليمية أو تحميلها.

ماين كرافت النسخة التعليمية

لعبة ماين كرافت التعليمية تعتبر أحد العناوين التي تشغل محركات البحث في هذه الفترة بالمملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلى زيادة اهتمام الطلاب السعوديين بلعبة ماين كرافت، حيث أن خطوة الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج التي تم إطلاقه من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مرتبطة بعملية تحميل لعبة ماين كرافت أو الدخول على رابط اللعبة بشكل مباشر، والجدير بالذكر أن هذه المسابقة تم تنظيمها بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية.

لعبة ماين كرافت

لعبة ماين كرافت التعليمية تم تأسيسها لتعليم الطلاب البرمجة، حيث أن فكرة اللعبة تقوم على وجود قريتين ويقوم الطلاب بخطوات مساعدة في عملية تأسيس اللعبة وتكوينها، وبالتالي يتعلم الطلاب والطالبات كيف تتم خطوات البرمجة، كما أنه من خلال عملية تأسيس مركبات وأسلحة اللعبة يقوم الطلاب بتعلم أساسيات علم البرمجة بأكثر من طريقة ونظام مختلف.

مدرستي تبرمج

مدرستي تبرمج هو اسم المسابقة التي تم إطلاقها من قبل وزارة التريبة والتعليم لجميع مدارس المملكة العربية السعودية، وهدف هذه المسابقة هو دراسة الطلاب والطالبات لكل أساسيات علم البرمجة، كما تهدف أيضاً إلى توظيف البرمجة في تنمية جميع مهارات الطلاب وهى خطوة جيدة للحصول علي جيل من المبرمجين يكون قادر علي المنافسة على المستوى العالمي.