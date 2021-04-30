شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية جبنا العيد لشهر رمضان 2021 _ 1442

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية جبنا العيد لشهر رمضان 2021 _ 1442، مع أقتراب حلول عيد الفطر المبارك لعام 1442 حيثُ تفصلنا أيام على مجيئه يقدم هايبر بنده السعودية أقوى العروض والتخفيضات التي تنال إعجاب ورضا الكثير من عملاء الهايبر، لم تنحصر مفاجئات هايبر بنده على أضخم التخفيضات فقط بل لقد قدم هايبر بنده عرض المحظوظين للفوز بجنيهات الذهب.

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يقدم هايبر بنده السعودي أقوى الخصومات على كافة المنتجات والسلع الغذائية مثل طحينة بلدي سمراء اللؤلؤة وكذلك مكدوس الزوادة وعرض على جبن فيتا والجبن الأبيض دوبل كريم وجبن شيدر مبشور المراعي ولبنه المراعي كاملة الدسم وأيضاً قدم هايبر بنده أقوى العروض على المكسرات والتوابل المشكلة وجميع أنواع المخللات والمخبوزات اليومية ولم تخلو عروض بنده السعودية عن منتجات اللحوم الحمراء وكذلك الدواجن

يقدم هايبر بنده عرض وتخفيضات بأكثر من مليون ريال سعودي، ولقد كانت بداية تلك العروض أول أمس من يوم الثامن والعشرين من شهر إبريل الحالي الموافق السادس عشر من شهر رمضان الجاري وسوف تستمر لمدة أسبوعاً كاملاً، ولم تقتصر تلك العروض على المنتجات الغذائية فقط بل شملت أيضا مستلزمات التي لا غنى عنها في كل بيت مثل مستلزمات المطبخ والمنزل والمنظمات، كما قدم هايبر بنده عرض الاختيار الذكي وهو عرض يشمل مجموعة من المنظفات المتنوعة مثل (مطهر ومعقم بنده وورقيات رول بنده ومناديل بنده للوجه وسائل بنده لغسيل الصحون ومنظف للزجاج) بمبلغ 89.95 ريال سعودي.

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يقدم هايبر بنده السعودي أفضل المنتجات التي تتميز بالجودة العالية، فهو يعتبر من أكبر شركات التعبئة والتجزئة التي لها فروع كبيرة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها حيثُ إمتداد فروع بنده إلى مصر وكذلك قطر والكويت بل في الشرق الأوسط حيث بلغ عدد فروعها حوالي 200 متجر ، تأسست بنده عام 1978 وسرعان ما أثبتت نجاحها وكسبت ثقة ملايين من العملاء على مستوى العالم فلقد أصبحت واحدة من المؤسسات الرائدة في قطاع التجزئة، في 2009 قدمت بنده بعض من المنتجات المتنوعة التي تحمل علامتها التجارية الخاصة بها.