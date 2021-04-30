شوف عروض مكتبة جرير jarir offers على أيفون وآيباد واللاب توب

مما لا شك فيه أن الكثير منا يبحث عن عروض مكتبة جرير المتميزة لاقتناء ما تقدمه من منتجات عالمية متميزة، وتعتبر منتجات شركة أبل الأمريكية أحد أهم المعروضات في فروع jarir bookstore وعبر موقع جرير الإلكتروني أيضاً، وتتنوع المنتجات المعروضة ما بين أجهزة الأيفون وآيباد وأجهزة لاب توب أبل، بالإضافة إلى العديد من اكسسوارات الأيفون ومصنوعات شركة أبل العالمية مثل جهاز أبل اير تاج الذي يتم توصيله بالمتعلقات الشخصية ويساعدك في معرفة أماكنها في حالة ضياعها أو سرقتها، ويتوجب على من يريد شراء هذا المنتج حجزه مسبقاً ابتداءً من تاريخ 25 أبريل وحتى يوم 30 أبريل، وسوف نوضح تفاصيل أكثر بخصوص هذه المنتجات في السطور التالية.

أحدث عروض مكتبة جرير jarir bookstore offers

للحصول على أبل اير تاج لتحديد مواقع المتعلقات الشخصية يتوجب عليك طلبه خلال الفترة المحددة وقبل نفاذ الكمية، ويمكن للعميل استرداد أمواله في حالة لم يصل الطلب في موعد أقصاه 27 مايو 2021.

عروض أيفون من جرير في شهر أبريل

تقدم المكتبة عرض متميز على جوال أيفون 12 برو سعة 256 جيجابايت، الذي يدعم الجيل الخامس من الشبكات 5G مع ضمان لمدة 24 شهراً من الشركة المصنعة، كما يمكنك الحصول على خصم بقيمة 300 ريال سعودي عند شراء المنتج، حيث يعرض الآن بسعر 4899 ريال بدلاً من 5199 ريال.

عرض رائع من jarir bookstore على أبل أيفون 12 برو ماكس سعة 256 جيجابايت، المتوفر باللون الفضي، ويمكن الاستفادة بخصم نقدي بقيمة 300 ريال سعودي، الهاتف يدعم الجيل الخامس من الشبكات 5G، ويعرض الآن عبر موقع جرير على الإنترنت مقابل 4899 ريال فقط بعد أن كان سعره 5199 ريال، بالإضافة إلى ضمان لمدة عامين من شركة أبل العالمية.

اشتري الآن ساعة أبل واتش الاصدار 6 40 الداعمة للشرائح الالكترونية، متوفرة باللون الرمادي الفلكي مع هيكل من الألمونيوم (نايكي الرياضي سوار أسود/انثراسيت) مقابل 1999 ريال واستفد بخصم 13% بدلاً من سعر المنتج قبل الخصم 2299 ريال.

عروض جرير على أيباد

ونستمر معكم في عرض منتجات أبل المتاحة في جرير بخصومات متميزة وإليكم أهم العروض على آيباد

احصل على كمبيوتر محمول أبل ماك بوك اير 13 مع خصم بنسبة 10% انتل كور ثنائي النواة، مع انتل عالي الدقة جرافيكس 6000، سعة 128 جيجا بايت، pcle فلاش يمكنك شراء المنتج الآن بسعر 4399 ريال بدلاً من 4899 ريال وتوفير 500 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير على أبل ماك jarir offers

احصل على خصم بنسبة 20% عند شراء منتج مجدد درجة ب، ابل ماك بوك برو Touch Bar +Retina لابتوب 7 كور i7 انتل كور 16، سعة 512 جيجابايت اس اس دي AmD Radeon Pro 5300M، وفر 2200 ريال سعودي بشراء المنتج الآن مقابل 8799 ريال بدلاً من 10999 ريال، كما يمكن تقسيط المنتج على 36 شهراً بدفع قسط شهري 409 ريال.