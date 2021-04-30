نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد على النايل سات بعد التعديل CN Arabia 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabia الجديد على النايل سات، يبحث الكثير من عشاق متابعة أفلام ومسلسلات الكرتون تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد على النايل سات 2021 وهذا بعد تغيير التردد القديم على القمر الصناعي نايل سات، تابعوا معنا لتتعرفوا على تردد CN Arabia الجديد، تابعوا معنا.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد

يريد الكثير من عشاق قناة كرتون نتورك بالعربية معرفة ترددها الجديد وهذا بعد أن أعلنت القناة عبر ترددها القديم عن أنها ستغير التردد الخاص بها، وقد تعودنا أن تغير معظم القنوات على النايل سات تردداتها كل عام تقريبا أو أكثر أو أقل، تابعوا معنا لتتعرفوا على تردد القناة الجديد على النايل سات CN Arabia 2021.

تردد CN Arabia الجديد على النايل سات 2021

تردد القناة على النايل سات: 11277.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي أو V.

طريقة تنزيل القناة على الريسيفر

ويمكنك تنزيل القناة على الريسيفر بسهولة، حيث سنشرح لك طريقة سهلة وبسيطة يمكنك تنزيل قناة كرتون نتورك بالعربية الجديدة على النايل سات بكل سهولة، فتابع معنا الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر الإعدادات الموجود في ريموت التحكم Settings.

قم بالضغط على تركيب في قائمة الإعدادات.

سيطلب منك إدخال كلمة السر اكتب 0000.

قم باختيار القمر الصناعي نايل سات Nilesat من قائمة الأقمار الصناعية.

اضغط على قائمة الترددات.

اضغط على زر الإضافة الظاهر لديك.

قم بكتابة التردد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعدل التصحيح.

اضغط على “بحث”.

وهكذا تكون قد قمت بتنزيل القناة على الريسيفر الخاص بك، وهذه الطريقة تعمل على جميع أجهزة الاستقبال ويمكنك تنزيل أي قناة بها حتى لو كانت على أي قمر صناعي آخر، وقد تحدثنا في مقال سابق عن تردد قناة بطوط الجديد 2021 والذي سيعجبك بالطبع.

قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabia

ويمكنك مشاهدة العديد من مسلسلات الكرتون المفضلة لديك على قناة كرتون نتروك بالعربية، حيث تعرض القناة العديد من المسلسلات المحبوبة مثل:

بن تن Ben 10.

وقت المغامرات.

العم جدو.

إدد إد وإدي.

فتيات القوة.

هذا كان مقالنا عن تردد القناة الجديد، نتمنى أن يكون قد حاز على إعجابكم، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في مشاركتها معنا في خانة التعليقات، تابعونا للمزيد من أحدث الأخبار والترددات في موقعكم ثقفني، مع السلامة.