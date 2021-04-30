أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد علي النايل سات 2021

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 علي النايل سات حيث أنها تعرض العديد من البرامج التعليمية وتعرض البرامج الدينية وتحرض علي تربية الأطفال علي العادات الإسلامية الصحيحة ، وعادات وتقاليد المجتمع وما يسمح به وبرامج الكرتون المناسبة لسن الأطفال والأغاني والأرقام والحروف ، تقوم برامج قناة طيور الجنة علي تهيئة الطفل للتكلم والاستيعاب ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

مميزات قناة طيور الجنة

لقد انتشرت قناة طيور الجنة في الفترة الأخيرة عن القنوات الأخري لأنها متخصصة في مجال الطفل لأنها تتميز بتقديم البرامج الصحيحة واختيار محتوي التقديم للأطفال والبراعم الصغيرة ، حيث تحرص الأسرة علي التربية الصحيحة للأطفال ومراقبة تربيتهم من خلال القنوات الفضائية لأنها تهتم بالتعاليم والعادات الدينية والوطنية للأطفال .

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 علي القمر الصناعي النايل سات بعد التعديلات الجديدة والتحديثات في قطاع التليفزيون للتغلب علي التشويش والانقطاع الغير متعمد للبث

القمر الصناعي : نايل سات

التردد 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب : عمودي

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد 11315

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي .

مميزات قناة طيور الجنة

هي قناة متخصصة في تربية الطفل

انطلقت في عام 2008 عبر القمر الصناعي عرب سات

متخصصة في برامج دينية وتربوية

كرتون لقصص الأنبياء والأغاني الدينية والوطنية

برنامج نضرة أخبار الدار

برامج قناة طيور الجنة