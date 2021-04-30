نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد علي النايل سات 2021 في المقال التالي
يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 علي النايل سات حيث أنها تعرض العديد من البرامج التعليمية وتعرض البرامج الدينية وتحرض علي تربية الأطفال علي العادات الإسلامية الصحيحة ، وعادات وتقاليد المجتمع وما يسمح به وبرامج الكرتون المناسبة لسن الأطفال والأغاني والأرقام والحروف ، تقوم برامج قناة طيور الجنة علي تهيئة الطفل للتكلم والاستيعاب ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021
مميزات قناة طيور الجنة
لقد انتشرت قناة طيور الجنة في الفترة الأخيرة عن القنوات الأخري لأنها متخصصة في مجال الطفل لأنها تتميز بتقديم البرامج الصحيحة واختيار محتوي التقديم للأطفال والبراعم الصغيرة ، حيث تحرص الأسرة علي التربية الصحيحة للأطفال ومراقبة تربيتهم من خلال القنوات الفضائية لأنها تهتم بالتعاليم والعادات الدينية والوطنية للأطفال .
تردد قناة طيور الجنة
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 علي القمر الصناعي النايل سات بعد التعديلات الجديدة والتحديثات في قطاع التليفزيون للتغلب علي التشويش والانقطاع الغير متعمد للبث
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد 11310
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب : عمودي
تردد قناة طيور الجنة عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد 11315
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : أفقي .
مميزات قناة طيور الجنة
- هي قناة متخصصة في تربية الطفل
- انطلقت في عام 2008 عبر القمر الصناعي عرب سات
- متخصصة في برامج دينية وتربوية
- كرتون لقصص الأنبياء والأغاني الدينية والوطنية
- برنامج نضرة أخبار الدار
برامج قناة طيور الجنة
- برنامج فزورة مع الأمورة .
- برنامج شمس لا تغيب
- برنامج صوتك كنز
- برنامج رياضة في رياضة
- برنامج بيت الحج
- برنامج أشكال ألوان
- برنامج منبر أحباب الله
- برنامج جنفل
- برنامج قالتي العصفور
- برنامج كيف الحال
- أناشيد ماما جابت بيبي
- أغنية الليلة عيد
- أغنية جننتوني
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