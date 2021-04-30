نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وعروض العثيم بالمملكة على الأغذية والحلويات الشرقية الشهية والخاصة برمضان المبارك في المقال التالي
تخفيضات وعروض العثيم بالمملكة، تعتبر أسواق عبد الله العثيم من المتاجر التي ذاع صيتها في أرجاء المملكة العربية السعودية، وذلك لما يقدمه هايبر عبدالله العثيم من منتجات بأسعار رخيصة جداً وفي متناول الجميع حيث يمكن لأي ربة منزل تلبية احتياجات منزلها من خلال الذهاب إلى العثيم ولا يوجد فرع محدد للمتجر بل يوجد لديه الكثير من الفروع سواء كان في الرياض أو في الدمام أو في جدة أو غير ذلك.
عروض العثيم الاسبوعية في المملكة العربية السعودية
العثيم تعتبر ثان أكبر هايبر من حيث المبيعات داخل المملكة العربية السعودية، فتم تأسيسها في يوم 21 مايو سنة 1980م وبعد ذلك قام عبد الله العثيم بتوسيع مشروع هذه المؤسسة فكان هدفه أن ينشأ العديد من الفروع في أرجائها.
وفي الوقت الحالي امتدت فروع عبد الله العثيم في مصر وفي مدن المملكة العربية السعودية في القطيف وفي الرياض وفي جدة وفي الإحساء والدمام وغير ذلك.
العثيم العروض الترويجية
والعثيم اكتسب هذه الشهرة الكبيرة لما يقدمه من عروضاَ على العديد من المنتجات والتي منها فريكو جبنة والكعك والمنظفات والخضروات والفواكه، وفي النقاط الآتية سنوضح لكم أبرز العروض المقدمة من أسواق العثيم لمواطني المملكة العربية السعودية.
أفضل تخفيضات العثيم في السعودية الآن
- عروض العثيم اليوم الاثنين بسبوسة بسكويت اللوتس، فينصح بتناولها الأطباء في الحالة النحافة كما أنها تتميز بالطعم اللذيذ وهي من الأطباق التي يجب تحضيرها في شهر رمضان الكريم ووصل سعرها إلى 21 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 42 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم لقمة القاضي من أشهى أنواع الحلويات على الإطلاق، كما أنها من الأطباق الأساسية التي تحضر طوال شهر رمضان ووصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين كريم دونك شوكولاتة، فهو من الأكلات المفضلة عند الكثير منا بالأخص الأطفال ووصل سعره داخل متجر العثيم إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7.50 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم معمول بالتمر، فلا يخلو أي منزل منه في شهر رمضان الكريم نظراً لأنه يتميز بالمذاق اللذيذ ووصل سعره في العثيم إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم كعك وبيتي فور مشكل، من منا لا يحب البيتي فور فهو من الأكلات الشهية وذات مذاق لذيذ ووصل سعرها إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 33.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم برازق وصل سعره إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي، حلا جوز الهند والكرز وصل سعره إلى 24.95 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 34.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب كعك سادة بالسمن من أنواع الحلويات المشهورة جداً في وقتنا الحالي ووصل سعرها إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 38.50 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم لحم غنم سواكني بالعظم فهذا النوع من اللحوم مصدر غني بالعديد من المعادن والفيتامينات، كما أنها تحتوي على السيلينيوم والحديد والنياسين ووصل سعرها في العثيم إلى 55.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده لحم غنم روماني بالعظم وصل سعره إلى 48.96 ريال سعودي، وسعر لحم عجل بلدي بدون عظم وصل إلى 48.95 ريال سعودي.
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