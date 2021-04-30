نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم المتميزة على الجوالات والساعات الذكية والملحقات الخاصة بهما وأيضا تنزيلات اللابتوب في المقال التالي
عروض جرير اليوم المتميزة، يتميز متجر jarir bookstore مكتبة جرير بالعروض الهائلة التي يقدمها لمواطني المملكة العربية السعودية، حيث أن مكتبات جرير اكتسب شهرة كبيرة منذ وقت إنشاءه لما تقدمه من عروض تذهل المواطنين من روعتها فإن مكتبة جرير لا تقتصر على تقديم منتج محدد فقط بل أنها تقوم بتقديم العديد من المنتجات على رأسها الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية.
تخفيضات جرير في المملكة العربية السعودية
مكتبات جرير من المتاجر التي تقوم بتقديم عروضاً تصل إلى نصف سعر المنتج الحقيقي، فهو يقدم خصومات على أنواع شاشة سكاي وورث وسامسونج وتي سي أل وال جي وهذه الشاشات تقدم بجميع أنواع المقاسات.
وأيضاً يقوم متجر جرير بتقديم عروضاً أخرى على اللاب توب والجوالات وبأرخص الأسعار، ولا يقتصر العروض على ذلك فقط بل أنه يقدم عروضاً على وصلات اليو اس بي المتنوعة والباور بانك وغير ذلك، وفي الآتي سنتناول معكم أفضل العروض المقدمة من مكتبة جرير.
عروض جرير للجوالات وملحقاتها والساعات الذكية واللابتوب
- لابتوب جرير، لاب توب اتش بي، يتميز بمقاس الشاشة 15.6 بوصة وسعة الهارد ديسك 1 تيرا، والرمات 8 جيجا بايت كما أنه يتميز بمعالج انتل كور أي 7 بسرعة 2.7 جيجا هرتز كما يتوافر فيه بلوتوث ومدخل اتش دي ام ووصل سعره إلى 3349 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير، لاب توب لينوفو يتميز بالكثير من المميزات والتي جعلته أفضل لاب توب في عام 2020م حيث أنه يتوافر بسعة حجم “512 جيجابايت” و16 جيجا رام وسعره في مكتبة جرير وصل إلى 4299 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 4699 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير ساعة ابل الذكية الإصدار 6 من أفضل أنواع الساعات التي تستخدم في العمل حيث وصل سعرها إلى 1569 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1849 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي ساعة هواوي الذكية ويتش فيت وصل سعرها إلى 369 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 399 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هاتف أوبو أي 93 بسعة حجم “128 جيجابايت” 8 جيجا رام وصل سعره إلى 999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف فيفو اكس 50 بسعة حجم “128 جيجابايت” 8 جيجابايت رام وصل سعره إلى 1499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2099 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هاتف سامسونج جالكسي اس 21 بسعة حجم “128 جيجابايت” 8 جيجابايت رام وصل سعره إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4199 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير هاتف لينوفو كي 12 نوت بسعة حجم “129 جيجابايت” 4 جيجا رام وصل سعره إلى 569 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير وهاتف هواوي ميت 40 برو بسعة حجم “64 جيجابايت” 8 جيجا رام وصل سعره إلى 3599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4099 ريال سعودي.
- عرض جرير هاتف فيفو واي 20 بسعة حجم “64 جيجا بايت” 4 جيجا رام وصل سعره إلى 599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 659 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير هاتف هواوي واي 7 بي بسعة حجم “64 جيجابايت” 4 رام وصل سعره إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 715 ريال سعودي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير اليوم المتميزة على الجوالات والساعات الذكية والملحقات الخاصة بهما وأيضا تنزيلات اللابتوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.