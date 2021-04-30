نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد سحب مسابقة الحلم 2021 على قناة Mbc مع مصطفى الاغا وأرقام الاشتراك في Dream competition في المقال التالي

عمر شويل - جدة استحوذت أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 على قناة Mbc مع الإعلامي مصطفى الاغا وموعد سحب مسابقة الحلم dream اهتمام الكثير من رواد المسابقات في الوطن العربي للفوز بجائزة 500 ألف دولار بعد مضاعفة قيمة الجائزة من ربع مليون إلى نصف مليون دولار.

مسابقة الحلم 2021 على قناة Mbc

وتحظى مسابقة الحلم 2021 على قناة Mbc مع الإعلامي مصطفى الأغا بشعبية كبيرة ومصداقية لدى الكثيرين من الجمهور العربي في مصر والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان وجميع الدول العربية، حيث تستقبل مسابقة الحلم dream جميع المشتركين من كافة انحاء العالم.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 Mbc dream

وعن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 على قناة إم بي سي أوضح الإعلامي مصطفى الأغا انه يمكن الاشتراك من أنحاء الدول العربية وجميع دول العالم بكل سهولة من قبل أي شخص من خلال إرسال رسالة نصية علي الارقام المرادف لبلدك مكتوب بها حلم أو دريم dream وسيتم الرد عليك برسالة أخرى تتضمن مجموعة من الأسئلة.

وبعد تلقي أسئلة مسابقة الحلم يتم إرسال الإجابات مرة أخرى إلى الرقم المخصص لبلدك وفي حالة نجحت في إرسال الإجابة الصحيحة تتلقى رسالة تؤكد لك انك دخلت السحب على جائزة مسابقة الحلم على قناة mbc للفوز ب500 ألف دولار.

موعد السحب على جائزة مسابقة الحلم 2021

وعن موعد السحب على جائزة مسابقة الحلم ٢٠٢١ أعلن الإعلامي مصطفى الاغا مقدم برنامج المسابقة على قناة ام بي سي أنه من المقرر ان يكون موعد السحب الأكبر في مسابقة الحلم في نهاية العام الجاري خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر، حيث تبلغ قيمة الجائزة الكبرى لهذا العام هي مليون دولار أمريكي.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021

رقم الاشتراك من السعودية هو 650444.

رقم الاشتراك من الإمارات العربية المتحدة هو3636.

رقم الاشتراك من جمهورية مصر العربية هو 95458.

رقم الاشتراك من جمهورية تونس هو 85988.

رقم الاشتراك من البحرين هو 94000.

رقم الاشتراك من المغرب هو 9669.

رقم الاشتراك من موريتانيا هو 1559.

رقم الاشتراك من جمهورية العراق هو 1200.

رقم الاشتراك الدولي الموحد في المسابقة من أي دولة في العالم هو (0088216101092).