شوف عروض جرير الأسبوعية 60% خصم طوال شهر رمضان

عروض جرير الأسبوعية، يمكنك تجهيز منزلك من خلال مكتبة جرير، حيث أنها تقوم ببيع كافة الأجهزة الكهربائية المختلفة والتي منها الشاشات والغسالات وغير ذلك، كما أن جرير يعرف بهواتفه الحديثة وأسعارها الرخيصة التي تكون في متناول الجميع، ولذلك سنذكر لكم الآن أفضل العروض المقدمة من مكتبة جرير.

عروض جرير الأسبوعية

تخفيضات متجر جرير ٢٠٢١م نقدم لكم مجموعة من اقوي وافضل العروض المقدمة من مكتبة جرير جميع الأسعار المعلنة شاملة ضريبة القيمة المضافة، العروض متاحة حتى نفاذ الكمية

خصومات جرير الشهرية هاتف سامسونج جالكسي اس ٢١ بسعة حجم “٢٥٦ جيجا بايت” باللون الأبيض وصل سعره إلى ٣١٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٣٤٥٩ ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي اس ٢١ بسعة حجم ” ٢٥٦ جيجا بايت” باللون الرمادي وصل سعره إلى ٣١٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٣٤٥٩ ريال سعودي. تنزيلات جرير اليومية هاتف سامسونج جالطسي اس ٢١ بسعة حجم “٢٥٦ جيجا بايت” باللون الأرجواني وصل سعره إلى ٣١٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٣٥٤٩ ريال سعودي.

خصومات جرير

احدث عروض مكتبة جرير خصومات وتخفيضات غير مسبوقة بجميع الفروع خلال شهر رمضان، تشكيلة متنوعة ومنتقاة من افضل العروض المقدمة علي الهواتف المحمولة اغتنم الفرصة.

خصومات جرير الأسبوعية هايبر ٦٥ بوصة بدقة ٤ كي الترا اتش دي وصل سعره إلى ٣٤٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥٠٤٩ ريال سعودي. تنزيلات جرير الشهرية هاتف سامسونج جالكسي اس ٢١ بسعة حجم ” ٢٥٦ جيجا بايت” باللون الزهري وصل سعره إلى ٣١٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٣٥٤٩ ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية هاتف سامسونج جالكسي اس ٢٠ اف اي بسعة حجم ” ١٢٨ جيجا بايت” وصل سعره إلى ٢٢٤٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٢٩٩٩ ريال سعودي.

تخفيضات جرير

اقوي الخصومات والعروض المقدمة من جرير بجميع فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية