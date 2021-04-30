شوف عروض بنده جبنا العيد للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض بنده لهذا الأسبوع لها مذاق آخر فهي عروض جبنا العيد وهدفها إدخال الفرحة في كل بيت من خلال عروضها المختلفة والمتنوعة على جميع مستلزمات المنزل من سلع غذائية أساسية ومنتجات استهلاكية متنوعة أو منتجات الألبان والحلويات الطازجة يوم بيومه، أو عروض وتخفيضات بنده على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بتخفيضات جبارة تصل 50% على بعض السلع والمنتجات وتلك العروض تسري في جميع فروع بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية.

عروض بنده على الأدوات المنزلية المختلفة:

تتنوع عروض بنده لهذا الأسبوع للأدوات المنزلية فليس فقط عروض المطبخ من قدور وأواني للطهي وقلايات تيفال أو حتى كاسات المشروبات المختلفة، ولكن مع دخول الصيف قدمت عروض أيضاً على الأدوات الخاصة واللازمة للرحلات والتنزه في فصل الصيف.

فتقدم عرض على كرسي أرضي للرحلات كبير بسعر 25 ريال سعودي أي بخصم 18.95 ريال لكي تستمتع بعطلات الصيف الخاصة بك مع زويك.

ولأن الرحلات ماتكملش بدون المشروبات بنده حيبالكم عرض على ترمس شاها الاستانلس ستيل الرائع بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 110 ريال.

ولأن العيد قرب ومحتاجين نبدع في عمل أحلى الصواني والطواجن زي صينية البسبوسة المرملة بنقدملكم أقوى العروض على طقم صواني بيضاوي بوركام باسباتشي قطعتين بسعر 49 ريال سعودي فقط وبخصم 29 ريال.

كما تقدم مجموعة من العروض على أواني الطبخ الألومنيوم والستنالس بتصميمات غاية في الروعة وبماركات علية الجودة.

عروض الأجهزة الكهربائية والمنزلية:

وتأتي لكم عروض بنده الأسبوعية بتشكيلة متنوعة من محاضرات الطعام ومستلزمات تحضير الطعام المختلفة من القطاعة والعصارة وحتى طاهية الأرز بتخفيضات تصل 51%

فتقدم محضرة الطعام مولينكس متعددة الاستخدامات بخصم 51% وبسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 399.

ولكي تقدمي أفضل المقبلات والمقبلات لأسرتك بطريقة صحية وخالية من الكوليسترول تقدم لكي عرض على القلاية الهوائية بسعر 299 ريال فقط.