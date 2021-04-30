نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل 70% في المقال التالي

شركة العثيم في المملكة العربية السعودية من الشركات المميزة بعروضها المستمرة، حيث أن عروض شركة العثيم منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة وذلك بسبب أن شركة العثيم تمتلك عدد كبير من الفروع في جميع مدن المملكة، وعروض العثيم تشمل عدد كبير من المنتجات والسلع المختلفة، ولكن الجدير بالذكر أن هذه العروض تشمل أيضاً جميع الإلكترونيات والهواتف المحمولة المختلفة. عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر علبة أفخاذ دجاج رفيعة ٩٠٠ جم ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي. بلغ سعر علبة برجر بقري ١٣٤٤ جم ٢٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٤ ريال سعودي. بلغ سعر علبة بازلا خضراء وفاصوليا حلوة مقطعة مع خضار مشكل ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥ ريال سعودي. بلغ سعر علبة بطاطس مقلية رفيعة كيلو واحد ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣ ريال سعودي. بلغ سعر علبة حلاوة حلواني سادة ١٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي. بلغ سعر علبة شوكولاتة نوتيلا برطمان ٧٥٠ جم ٢٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٥ ريال سعودي. بلغ سعر علبة أرز مصري جرين فارمز ٤٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٥ ريال سعودي. عروض العثيم على أدوات المطبخ بلغ سعر مايكرويف كليك أون ٢٠ لتر ديجيتال ١٧٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢١٠ ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز كولين قدر ضغط كهربائي ١٠ لتر ٢٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٩٩ ريال سعودي.

بلغ سعر طباخة أرز أي تي سي ١٠٨ لتر ٨٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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