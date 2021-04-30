شوف عروض بنده السعودية خصومات خيالية وتخفيضات تصل ل 60%

عروض بنده السعودية، تمتلك بنده عدد الأسواق والمتاجر الأكبر في المملكة العربية السعودية، كما أنها تعد الأشهر في المملكة في كل من مجالي البيع بالتجزئة والبيع بالجملة، حيث تقوم بنده بتداول كافة السلع الغذائية والمنتجات الضرورية والأساسية وأيضاً كل ما قد يحتاج إليه المنزل والمطبخ من أدوات وأجهزة، وتقوم بنده بتفعيل باقات كبيرة من العروض بالإضافة إلى الهدايا، وأخر مجموعة عروض تم تفعيلها هي عروض وتخفيضات الشهر الفضيل شهر رمضان، وفي ما هو قادم من المقال سنتعرف على كل ما هو حصري من عروض.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده على المنتجات والسلع الغذائية:

خصومات بنده 4 علب جبنه مثلثات من العلامة التجارية المراعي عدد 16 قطعة لكل علبة بوزن 240 جرام مقدمة بسعر هو 16.50 ريال سعودي.

تنزيلات بنده علبة كريمة طبخ أو كريمة خفق من العلامة التجارية برايد بحجم واحد لتر مقدمة بسعر هو 14.95 ريال سعودي.

2 حبة عجينة جلاش فاخرة من العلامة التجارية أمريكانا بوزن 500 جرام للحبة مقدمة بسعر هو 13.95 ريال سعودي.

2 حبة فطير سادة كبيرة بوزن 400 جرام للحبة مقدمة بسعر هو 8.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم برجر دجاج أو برجر بقري من العلامة التجارية حلواني أخوان بوزن 1000 جرام مقدمة بسعر هو 19.95 ريال سعودي.

مفروم دجاج أو مفروم بقري من العلامة التجارية حلواني بوزن 400 جرام مقدمة بسعر هو 16.95 ريال سعودي.

صدور دجاج من العلامة التجارية ساديا بوزن 450 ريال سعودي مقدمة بسعر هو 10.95 ريال سعودي.

بامية زيرو من العلامة التجارية السنبلة بوزن 400 جرام للكيس مقدمة بسعر هو 6.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده على أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية: