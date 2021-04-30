شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات خصومات تصل ل 60%

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عروض جرير السعودية، عندما يرغب الأفراد في تجهيز منازلهم بأحدث الأجهزة المنزلية و الإصدارات التكنولوجية بالإضافة إلى الأسعار المغرية، فإن جرير هي الملجأ والخيار الأول لهم، وذلك يرجع إلي توفيرها أحدث المنتجات التكنولوجية من جميع البراندات العالمية والمحلية وبأفضل جودة، مع توفير عروض دائمة وبشكل أسبوعي على كافة هذه المنتجات، وأحدث عروض وتخفيضات جرير هي المقدمة احتفالاً ببدء شهر رمضان المبارك، وسوف نتعرف عليها في هذا المقال. عروض جرير السعودية خصومات جرير على الحواسيب وأجهزة التابلت: تخفيضات جرير جهاز تابلت من الماركة لينوفو تاب ام 8TB-8505XS، بحجم 8 بوصة، ومساحة تخزين 32 جيجابايت، مقدم باللون الرمادي بسعر هو 659 ريال سعودي.

تنزيلات جرير جهاز تابلت من الماركة هواوي Mate Pad Pro (2020) بحجم 10.8 بوصة، ومساحة تخزين 128 جيجابايت، مقدم باللون الجراي بسعر هو 1899 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم جهاز لوحي من الماركة أبل 2020 – آيباد برو، بحجم 11 بوصة، 4G، مساحة 128 جيجابايت، ثماني النواة، مقدم باللون الفضي بسعر هو 4249 ريال سعودي.

لاب توب من الماركة اتش بي سبيكتر اكس 360، لاب توب 2×1، بروسيسور انتل كور I7 الجيل العاشر، هارد اس اس دي بمساحة 1 تيرا بايت، بحجم 15.6 بوصة، ويندوز 10، مقدم بسعر هو 8399 ريال سعودي.

لاب توب من الماركة ابل ماك بوك برو 13، بحجم 13.3 بوصة، Retina + Touch bar، ثماني النواة، مقدم بسعر هو 6299 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على الهواتف النقالة و شاشات التلفزيون: عروض جرير اليوم شاشة تلفاز سمارت من الماركة ال جي 65UN7340PVC بحجم 65 بوصة، وبدقة 4k ultra HD، LED، مقدمة باللون الأسود بسعر هو 3299 ريال سعودي بدلاً من 6199 ريال بخصم يقدر بنحو 47٪.

تخفيضات جرير هاتف نقال من الماركة شاومي 9T ريدمي نوت، 5G، بمساحة تخزين 128 جيجابايت مقدم باللون الاسود بسعر 979 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف نقال من الماركة فيفو Y51، بسعة 128 جيجابايت، 4G مقدم بسعر هو 949 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات خصومات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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