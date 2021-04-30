شوف عروض جرير على الشاشات والجوال لمدة 5 أيام تصل ل 60%

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عروض مكتبة جرير على الجوالات، يمتلك جرير أفضل أنواع المحمولة وبأرخص الأسعار، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم قامت مكتبة جرير بتخفيض أسعار الهواتف تهنئياً لمواطني المملكة العربية السعودية والعديد منكم يرغب في التعرف على أنواع الهواتف والعروض المقدمة عليها من مكتبة جرير فنحن سنذكر لكم وبشكل موضح أبرز العروض المقدمة من جرير. عروض مكتبة جرير خصومات مكتبة جرير في السعودية 2021م: تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي 21 بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون الأسود فانتوم وصل سعره إلى 3999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4199 ريال سعودي.

تنزيلات جرير سامسونج جالكسي اس 21 بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون أرجواني فانتوم وصل سعره إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون الأبيض وصل سعرها إلى 3899 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون الأسود وصل سعرها إلى 3899 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 5149 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم تنزيلات جرير على سامسونج جالكسي اس 20 الترا بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون أرجواني فانتوم وصل سعره إلى 3779 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4199 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم سامسونج جالكسي اس 20 اف أي بسعة حجم “128 جيجا بايت” وصل سعره إلى 2249 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض 2999 ريال سعودي.

خصومات جرير هواوي ميت 30 برو بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 2099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3939 ريال سعودي.

تنزيلات جرير ابل أيفون 11 بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأبيض وصل سعره إلى 3299 ريال سعودي.

فيفو واي 51 بسعة حجم “128 جيجا بايت” وصل سعره إلى 999 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير على الشاشات والجوال لمدة 5 أيام تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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