شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات خيالية وخصومات تصل ل 60%

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عروض العثيم الأسبوعية على المنتجات المختلفة يوجد للعثيم عدة فروع في المملكة العربية السعودية في جدة والقطيف والرياض وغير ذلك، فيفضل العديد الذهاب إليه لتلبية احتياجات منزله نظراً لاقتراب شهر رمضان الكريم، حيث يمكنكم شراء كل ما ترغبون به من خضروات أو فواكه أو أسماك أو دواجن أو لحوم ودعنا عزيزي القارئ أن نوضح لك كافة العروض المقدمة من متجر العثيم. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على المنتجات الغذائية: تخفيضات العثيم وصل سعر ليبتون شاي ناعم 250 جم إلى 21.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 24.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم الساقية، الميزان، آسيا أرز 1 كجم وصل سعره 5.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 6.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم غالية مكرونة أنواع 350 جم وصل سعرها إلى 2.25 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2.95 ريال سعودي.

دورا زيت خليط 700 ملي وصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 13.95 ريال سعودي.

فيرن زبدة خليط 1 كجم وصل سعره إلى 34.99 ريال سعودي.

جهينة حليب كامل مالتي باك 6 وصل سعره إلى 82.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 92.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الجمعة تنزيلات العثيم على المراعي حليب كامل الدسم وصل سعره إلى 56.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 61.80 ريال سعودي.

خصومات العثيم نادك حليب كامل ، خالي الدسم وصل سعره إلى 13.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 17.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم لاكتيل حليب كامل الدسم 1 لتر وصل سعره إلى 12.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 19 ريال سعودي.

أمريكانا حليب كامل الدسم 1 لتر وصل سعره إلى 11.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 16.99 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات خيالية وخصومات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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