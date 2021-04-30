شوف عروض الإجازة علي هواتف أيفون 12 من مكتبه جرير وخصومات مثيره جدا

عروض الإجازة علي أيفون 12 من مكتبه جرير من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا بمناسبه الإجازة والتي أعلنت عنها المكتبة علي صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت أيضا المكتبة عن احدث العروض أيضا مثل عروض أيفون 12 باللون الليلكي الجديد الذي تم أطلاقة حديثا بالمكتبة وعروض هواتف سامسونج وبأسعار مثيره والذين يمكن الحصول عليهم بكل سهوله، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي جميع عروض أيفون 12 بالتفصيل ومعرفه الخصومات علي الهواتف.

عروض أيفون 12 برو ماكس

أعلنت المكتبة عن باقة من اهم هواتف أيفون 12 برو ماكس والتي نوضحها من خلال الأتي:

أيفون 12 برو ماكس بسعة 512 جيجا الأسود و الأزرق و الذهبي و الفضي جيل خامس بسعر 6499 ريال بدلا من 6699 ريال.

أيفون 12 برو ماكس بسعة 256 جيجا باللون الأزرق و الذهبي و الفضي و الأسود جيل خامس بسعر 5399 ريال بدلا من 4699 ريال.

أيفون 12 برو ماكس بسعة 128 جيجا باللون الذهبي و الفضي و الأزرق و الأسود بسعر 4899 ريال بدلا من 5199 ريال.

عروض أيفون 12 ميني

كما أعلنت المكتبة عن هواتف أيفون 12 مني والموضحة كالاتي:

أيفون 12 ميني بسعة 256 جيجا باللون الأبيض و الأحمر و الأزرق و الأسود جيل خامس بسعر 3899 ريال بدلا من 4049 ريال.

أيفون 12 ميني بسعة 128 جيجا باللون الأحمر و الأبيض و الأزرق و الأسود بسعر 3299 ريال بدلا من 3549 ريال.

أيفون 12 ميني بسعة 64 جيجا باللون الأسود و الأبيض و الأحمر و الأزرق جيل خامس بسعر 2999 ريال بدلا من 3299 ريال.

عروض أيفون 12 برو

كما تم الإعلان عن هواتف أيفون 12 برو وهي كالاتي:

أيفون 12 برو بسعة 512 جيجا جيل خامس باللون الأسود و الفضي و الذهبي و الأزرق بسعر 5999 ريال بدلا من 6199 ريال.

أيفون 12 برو بسعة 256 جيجا جيل خامس باللون الفضي والذهبي و الأزرق و الأسود بسعر 2899 ريال بدلا من 5199 ريال.

أيفون 12 برو بسعة 128 جيجا جيل خامس باللون الأزرق و الذهبي و الفضي والأسود بسعر 4499 ريال.

عروض أيفون 12

كما تم الإعلان عن أيفون 12 بمساحات مختلفه وهو كالاتي: