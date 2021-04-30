شوف عروض اكسترا الجوالات عروض العيد من 30 أبريل 2021

عروض اكسترا الجوالات ،كما عودتنا فروع أكسترا بالمملكة العربية السعودية أن تقوم بتوفير أقوي العروض الأسبوعية والشهرية والتخفيضات الكبرى على موقع extra الإلكتروني وفي متاجر اكسترا المختلفة المتواجدة في كافة مدن المملكة العربية السعودية، وكل فترة تقدم extra عروض جديدة ومختلفة سواء على الجوالات الحديثة الإصدار والتي يبحث عنها الكثيرون أو عن الأجهزة الكهربائية المختلفة سواء الغسالات أو الثلاجات وشاشات التلفاز المتنوعة والعديد من الأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة التي يهتم بها كل منزل بخلاف الأنواع والأشياء الأخرى التي يقدمها اكسترا بكافة فروعه والتي يمكن الحصول عليها مع هدايا قيمة أيضا يقدمها الآن مع العديد من المنتجات المعروضة على الموقع الخاص به.

عروض اكسترا الجوالات عروض العيد

يقدم لنا الآن اكسترا عروض جديدة في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك تحت شعار عروض العيد من اكسترا وفرحتكم اكسترا ، حيث يقدم لنا اليوم الكثير من الخصومات الكبيرة والقوية لفترة محدودة بداية من اليوم الجمعة 30 أبريل 2021 الموافق 18 رمضان 1442 وتستمر العروض حتى أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، الكثير من المتاجر الكبرى سواء الإلكترونية أو متاجر الأغذية الكبرى والمتنوعة مثل هايبر بنده قامت بتوفير عروض العيد الآن، ويقدم لنا extra الكثير من الخصومات وخاصة على الجوالات من خلال الموقع الإلكتروني الآن والعرض متوفر في المتاجر المختلفة التابعة لإكسترا أيضا.

جوال آيفون 12 برو 128 جيجا بسعر 4499 ريال سعودي

جوال آيفون 12 ميني 64 جيجا بسعر 3499 ريال سعودي

جوال لينوفو 64 جيجا بشاشة 6.5 بوصة بسعر 479 ريال سعودي

جوال اوبو a73 4g بسعة 128 جيجا وسعر 899 ريال سعودي

يمكنكم الآن التصفح على موقع extra الإلكتروني لمعرفة ومشاهدة كافة عروض العيد من اكسترا والتي كما ذكرنا تبدأ من اليوم الجمعة الثامن عشر من رمضان ، أيضا يقدم إكسترا الآن إمكانية الشراء أونلاين من الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الجوال ويمكنك استلام المنتج خلال ساعتين من أقرب معرض إكسترا لديك.