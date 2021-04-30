من هو المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990 وإجابة السؤال رقم 18 من مسابقة مهيب ورزان

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محمد سياف - ابو ظبي - من هو المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990، كان هذا هو سؤال الحلقة رقم 18 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021، والإختيارات كانت ثلاثة وهي:

1- حسن شحاته.

2- طه بصري.

3- محمود الجوهري.

من هو المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990

ويتم إرسال الإجابة الصحيحة لسؤال الحلقة 18 بمسابقة رزان ومهيب برمضان 2021، عبر رسالة sms، لرقم 95451 بالنسبة للذين يريدون الإشتراك في المسابقة من مصر، ودخولهم السحب على 100 ألف جنيه مصري، أما بالنسبة للمشتركين من دولة المغرب الشقيقة فيرسلون رسالة عبر بالإجابة عبر رقم 9229 من أي هاتف محمول.

وحول إجابة سؤال من هو المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990، فهو محمود الجوهري الإجابة رقم 3، وكان الجوهري هو المدير الفني للفراعنة، وتعادل منتخب مصر بماريتين اثنين أمام هولند، وذلك بهدف واحد للكابتن مجدي عبد الغني، كما تعادل سلبيًا أما منتخب أيرلندا، وخسر منتخب مصر مباراة واحدة بهدف لصالح منتخب إنجلترا.

هذا وسوف يتم الإعلان عن الفائز في الحلقة رقم 18 غداً السبت في برنامج مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021.

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وكان سؤال الأمس في الحلقة 17 من مسابقة مهيب ورزان هو، من كم لون يتكون قوس قزح، والإجابة الصحيحة هي 7 ألوان، وسوف يتم الإعلان عن إسم الفائز اليوم الجمعة أثناء إذاعة الحلقة 18.

وهذه صور نادرة لمنتخب مصر عام 1990