شوف أقوى عروض جرير على الشاشات والجوالات بخصومات حتى 50% Jarir bookstore

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تتضمن عروض جرير لشهر أبريل مجموعة متميزة من المنتجات المعروضة من علامات تجارية مختلفة، حيث تقدم المكتبة في مختلف فروعها وعبر الموقع الإلكتروني تخفيضات مذهلة على الجوالات من جميع الماركات وعروض متميزة على شاشات التلفزيون، وتبدأ الخصومات من 10% وحتى 53% وأكثر على الشاشات والجوالات، وتعتبر مكتبة جرير واحدة من أكبر المكتبات وأشهرها في الوطن العربي وتقدم العديد من المنتجات ما بين الإلكترونيات والأدوات المدرسية والكتب بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى، الأمر الذي يجعلها الاختيار الأول لدى الكثيرين. أجدد عروض جرير على الشاشات Jarir offers اشتري شاشة تلفزيون تي سي ال 75×915 .75 بوصة 8k ultra HD كيو ال اي دي واحصل على خصم 41%، بشراء المنتج مقابل 9999 ريال بدلاً من 16999 ريال ووفر 7 آلاف ريال سعودي بالإضافة إلى هدايا من جرير بقيمة 249 ريال.

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