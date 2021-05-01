نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا بمناسبة عيد الفطر وخصومات تتخطى 50% Extra Offers في المقال التالي

عروض اكسترا الضخمة تبدأ من جديد بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، فمع اقتراب العيد يحب العديد من أبناء الشعب السعودي والمقيمين داخل المملكة تجديد العديد من الأشياء ما بين الأثاث والجوالات وأكسسوارات الجوال، فيحب بعض الأشخاص إهداء أحبائهم بهدايا قيمة مثل جوال حديث أو أي شيئ آخر، ويرغب موقع اكسترا في توفير كل ما يحتاج إليه العملاء من منتجات متنوعة ومختلفة بأسعار معقولة وتخفيضات تبرز مدى تميز الشركة ولذلك نقدم لكم في السطور التالية بعض المنتجات ومقدار الخصم على كل منتج والذي يتعدى ال 50% من سعر بعض المنتجات المعروضة. عروض اكسترا على الجوالات اشتري عبر موقع اكسترا الالكتروني أو من أي فرع من الفروع داخل المملكة جوال سامسونج جالكسي اس 20 الترا، سعة 128 جيجا بايت باللون الأسود مقابل 3299 ريال بدلاً من 5039 ريال، واستفد بنسبة خصم 34.53% وبذلك يمكنك توفير مبلغ 1740 ريالاً، مع العلم بأن هذا المنتج أحد أكثر المنتجات مبيعاً.

اشتري جوال لافا آر 3 نوت، مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق مقابل 599 ريال بدلاً من 389 ريال بنسبة خصم 35.05% حيث تصل قيمة الخصم النقدية إلى 190 ريال سعودي.

فرصة مميزة للحصول على خصم اكسترا على أبل أيفون 11 الجيل الرابع، سعة 128 جيجا باللون الأخضر الإصدار الجديد مقابل 2899 ريال بدلاً من 3559 ريال بنسبة خصم 18.54% حيث تصل قيمة الخصم النقدية إلى 660 ريال. تخفيضات اكسترا على الأثاث وأجهزة الطبخ اشتري مجموعة جلوس هوميز مكونة من 4 قطع متوفرة باللون الرمادي واللون الأحمر بنسبة خصم مميزة 42.34%، حيث يمكنك الحصول على المنتج مقابل 749 ريال بدلاً من 1299 ريال.

احصل على كرسي استرخاء هوميز يدوي مع خاصية الدوران مغلف بقماش فاخر باللون الرمادي والرمادي الداكن بنسبة خصم 43.74% حيث يمكنك شراء المنتج مقابل 899 ريال بدلاً من 1598 ريال، والاستفادة بخصم مالي قدره 699 ريال، بالإضافة إلى هدية مجانية من اختيارك. احصل على 50% خصم عند شراء محمصة خبز مورفي ريتشارد المخصصة للتحميص، 4 قطع متوفرة باللون الأبيض مع شهادة ضمان لمدة عامين، حيث يمكنك شراء المنتج مقابل 230 ريال بدلاً من 460 ريال والاستفادة بوفر 230 ريال.

طباخة أرز بلاك أند ديكر متوفرة بنسبة خصم 30.88% فيمكنك الحصول عليها مقابل 179 ريال فقط بدلاً من 259 ريال والاستفادة من خصم بقيمة 80 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا بمناسبة عيد الفطر وخصومات تتخطى 50% Extra Offers - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض اكسترا بمناسبة عيد الفطر وخصومات تتخطى 50% Extra Offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.