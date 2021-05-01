نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990؟ للاشتراك في مسابقة مع مهيب ورزان على قناة Mbc Masr في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر إجابة سؤال من هو المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990؟ سؤال حلقة اليوم السبت 19 رمضان 1442 في مسابقة مع مهيب ورزان في رمضان الذي طرحته الإعلامية رزان مغربي على قناة Mbc Masr للمشاهدين مع ثلاثة اختيارات للإجابة الصحيحة تتضمن اسم المدرب الصحيح لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم في إيطاليا عام 1990، وهي”حسن شحاته، أو طه بصري، أو محمود الجوهري”.

من هو المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990؟

وتزايد البحث عن إجابة سؤال من هو المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990؟ فور طرحه في برنامج مع مهيب ورزان على قناة إم بي سي مصر خلال حلقة اليوم من قبل الإعلامية رزان مغربي أثناء استضافة المطرب مصطفى عجاج في إحدى شوارع القاهرة.

يأتي تزايد البحث من قبل المواطنين بكثر من أجل الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc مصر، من خلال إرسال رسالة قصيرة نصية برقم الإجابة الصحيحة والدخول في السحب أملا في الفوز بجائزة 100 ألف جنيه مصري.

والإجابة الصحيحة لسؤال من هو المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990 هو الكابتن محمود الجوهري أحد أبرز وأهم مدربي كرة القدم في مصر خلال العقود الماضية، الذي أوصل منتخب مصر إلى كأس العالم في مونديال 1990 بإيطاليا، كما شارك في الحصول على كأس الأمم الأفريقية عام 1957 و1959م أثناء لعبه بين صفوف المنتخب الوطني بالإضافة إلى حصوله على لقب هداف البطولة وقتها.

أرقام الاشتراك في مسابقة قناة mbc مصر

رصدت قناة mbc مصر مبلغ 3 ملايين جنيه مصري للجوائز اليومية في مسابقة برنامج مع مهيب ورزان في رمضان لأصحاب الإجابة الصحيحة بقيمة 100 ألف جنيه على مدار 30 حلقة يوميا.

حدد شبكة قنوات إم بي سي MBC طريقة الاشتراك في مسابقة مهيب وزران في رمضان قناة mbc مصر من خلال إرسال رسالة على الأرقام المخصصة للبرنامج مع الإعلامية رزان مغربي ومهيب عبد الهادي.

ويمكن إرسال رسالة على رقم الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان على قناة MBC مصر من مصر عبر رقم 95451.

فيما يمكن الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان على قناة MBC مصر من المغرب من خلال رقم 9229.