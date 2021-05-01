شوف أقوى عروض اكسترا الأوفر وخصومات العيد المذهلة تصل لأكثر من 45%

عروض اكسترا القوية على الهواتف الذكية والشاشات فكما تعدنا منها دائما بتقديم الأفضل، وكل ما يحتاجه عملائها تجدها دائماَ توفر وليس ذلك فقط بل تقدم خصومات ليس لها مثيل يبدأ من 18% وتصل لأكثر من 45% وخاصة فتعتبر هذه من ضمن عروضها القوية بمناسبة اقتراب عيد الفطر الميارك.

أقوى عروض اكستر الأوفر وخصومات العيد المذهلة تصل لأكثر من 45%

تتميز اكسترا دائماً بسعيها لتقديم أفضل العروض والهدايا لكل عملائها في جميع أنحاء المملكة لذلك تقدم لكم خصومات هائلة .

تخفيضات اكسترا الهائلة على الهواتف الذكية

تقدم اكسترا بعض المزايا والخصومات الهائلة وليس ذلك بل تقدم أيضا الكثي من الهدايا.

خصم 34.53% على هاتف سامسونج جالاكسي أس20 الترا الجيل الخامس، بسعة داخلية 128 جيجا، متوفر باللون الأسود، ورام ذاكرته 12 جيجابايت، ومن مميزاته أنه مقاوم للماء، يعمل بالبصمة،ويعمل بنظام أندرويد 10، بسعر 3299 ريال بدلاً من 5039 ريال سعودي، ووفر 1740 ريال.

خصم 35.05% على هاتف لافار 3 نوت الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، متوفر منه اللون الأزرق، مقاس الشاشة 6.22 بوصة، يعمل بنظام أندرويد 8، وسرعة الرام 3 جيجابايت، ويتميز بأن عمر البطارية طويل، بسعر 389 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي، مع توفير حوالي 210 ريال سعودي، وضمان لمدة عامين، ويمكنك الحصول على المنتج بالتقسيط بدفع 19 ريال كل شهر لمدة 36 شهراً.

خصم حوالي 18.54% على آبل أيفون 11، 4 جي، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا ، متوفر باللون البنفسجي ، الإصدار الجديد، مقاس الشاشة 6.1 بوصة، نظام التشغيل هو آي او أس 13، بسعر 2899 ريال بدلاً من 3559ريال سعودي، ووفر 660 ريال، بقسط شهري 139 ريال لمدة 36 شهراً.



خصومات العيد الضخمة على الشاشات الإلكترونية بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك