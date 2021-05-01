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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا الأوفر وخصومات العيد المذهلة تصل لأكثر من 45% في المقال التالي
عروض اكسترا القوية على الهواتف الذكية والشاشات فكما تعدنا منها دائما بتقديم الأفضل، وكل ما يحتاجه عملائها تجدها دائماَ توفر وليس ذلك فقط بل تقدم خصومات ليس لها مثيل يبدأ من 18% وتصل لأكثر من 45% وخاصة فتعتبر هذه من ضمن عروضها القوية بمناسبة اقتراب عيد الفطر الميارك.
أقوى عروض اكستر الأوفر وخصومات العيد المذهلة تصل لأكثر من 45%
تتميز اكسترا دائماً بسعيها لتقديم أفضل العروض والهدايا لكل عملائها في جميع أنحاء المملكة لذلك تقدم لكم خصومات هائلة .
تخفيضات اكسترا الهائلة على الهواتف الذكية
تقدم اكسترا بعض المزايا والخصومات الهائلة وليس ذلك بل تقدم أيضا الكثي من الهدايا.
- خصم 34.53% على هاتف سامسونج جالاكسي أس20 الترا الجيل الخامس، بسعة داخلية 128 جيجا، متوفر باللون الأسود، ورام ذاكرته 12 جيجابايت، ومن مميزاته أنه مقاوم للماء، يعمل بالبصمة،ويعمل بنظام أندرويد 10، بسعر 3299 ريال بدلاً من 5039 ريال سعودي، ووفر 1740 ريال.
- خصم 35.05% على هاتف لافار 3 نوت الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، متوفر منه اللون الأزرق، مقاس الشاشة 6.22 بوصة، يعمل بنظام أندرويد 8، وسرعة الرام 3 جيجابايت، ويتميز بأن عمر البطارية طويل، بسعر 389 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي، مع توفير حوالي 210 ريال سعودي، وضمان لمدة عامين، ويمكنك الحصول على المنتج بالتقسيط بدفع 19 ريال كل شهر لمدة 36 شهراً.
- خصم حوالي 18.54% على آبل أيفون 11، 4 جي، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا ، متوفر باللون البنفسجي ، الإصدار الجديد، مقاس الشاشة 6.1 بوصة، نظام التشغيل هو آي او أس 13، بسعر 2899 ريال بدلاً من 3559ريال سعودي، ووفر 660 ريال، بقسط شهري 139 ريال لمدة 36 شهراً.
خصومات العيد الضخمة على الشاشات الإلكترونية بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك
- خصم 45% على شاشة سامسونج مقاس الشاشة 65 بوصة، تلفزيون ذكي، دقة وضوح عالية الجودة 4K، متوفر منها اللون الأسود، نظام الصوت بها دولبي ديجيتال بلس، بسعر 3299 ريال بدلاً من 5999 ريال سعودي، وقم بتوفير حوالي 2700 ريال سعودي، ويشمل الجهاز عند البيع هدية مجانية قيمتها 142 ريال سعودي|.
- خصم 33.33% على شاشة سوني، مقاسها 55 بوصة، درجة الوضوح فائقة الجودة، تلفزيون ذكي، ويشمل الجهاز أيضا هدية قيمة بقيمة 142 لريال سعودي عند شراؤه، بسعر 3999 ريال بدلاً من 5999 ريال سعودي، وقم بتوفير حوالي 2000 ريال سعودي، وللتقسيط يمكنك دفع 192 ريال كل شهر لمدة 36 شهراً.
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- خصم 56.82% على شاشة ال جي، مقاس الشاشة 65 بوصة، تلفزيون ذكي، درجة وضوح عالية الجودة، يشمل هدية بقيمة 240 ريال سعودي، بلد المنشأ أندونيسيا، بسعر3799 ريال بدلاً من 8799 ريال، ووفر 5000 ريال كاملة، والتقسيط على 36 شهراً، بدفع قسط شهري حوالي 182 ريال
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