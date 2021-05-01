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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السبت 1 مايو 2021 الموافق 19 رمضان 1442 تخفيضات هائلة في المقال التالي
في الساعات القليلة الماضية رتفعت معدلات البحث على شبكة الإنترنت الإلكترونية من أجل الاستعلام عن عروض العثيم اليوم السبت 1 مايو تخفيضات هائلة، والذي قام بهذا البخث هم المواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال الدخول والتصفح على الإنترنت في مختلف محركات البحث وكذلك مواقعه المتعددة.
عروض وتخفيضات العثيم السبت 1 مايو 2021
قامت سلسلة محال العثيم في المملكة العربية السعودية بالكثير من العروض والتخفيضات لليوم السبت والذي يوافق 1 من شهر مايو، 17 من شهر رمضان، وقد شملت هذه العروض كافة المنتجات والسلع الغذائية الموجودة به ومن بين هذه العروض:
- حليب نيدو بودر 250 جرام: 54,95 ريال سعودي بدلًا من 83,95 ريال
- 3 تونة هناء 185 جرام: 12,95 ريال بدلًا من 17,25 ريال.
- شيكولاتة ماكنتوش كواليتي ستريت 850 جرام: 44,95 ريال بدلًا من 77 ريال.
- أرز أبو كاس مزة بسمتي 10 كجم: 59,95 ريال بدلًا من 83,95 ريال.
- مسحوق تايد مركز 7 كجم: 41,95 ريال بدلًا من 97,95 ريال.
- جبن كريمي المراعي 500 جم: 18,95 ريال بدلًا من 30 ريال.
عروض أسواق العثيم في 1 مايو 2021
من المعروف أن أسواق عبد الله العثيم دائمًا ما تعلن عن عروض وتخفيضات متميزة فتضع خصومات كبيرة على كل منتجاتها وقد جاءت الخصومات على اللحوم والدواجن كالتالي:
- أوراك الدجاج 900 جم: 12,95 ريال سعودي يتناولها الكثير في شهر الخير.
- لحم عجل باكستاني بالعظم: 1 كيلو 26,95 ريال .
- دجاج طازج فاخر: 15,50 ريال سعودي .
- لحم عجل باكستاني من دون العظم 1 كيلو: 32,95 ريال .
- لحم عجل بلدي بالعظم 1 كيلو: 38,95 ريال سعودي .
- لحم عجل بلدي من دون العظم 1 كيلو: 48,95 ريال سعودي .
- لحم حاشي بالعظم 1 كيلو: 35,95 ريال سعودي .
عروض العثيم على الحلويات السبت 1 مايو
تهتم أسواق العثيم دائمًا بتوفير الغروض على كافة منتجاتها من السلع غذائية وقد جاءت العروض لهذا اليوم السبت 1/5 على أصناف الحلويات المختلفة كالآتي:
- كعك وبيتي فور مشكل 1 كيلو: 29,95 ريال سعودي ويعتبر من أشهي الحلويات .
- عجين كنافة 2 كجم: 10,95 ريال سعودي ويحبها الكثير .
- قرصان فاخر: 9,95 ريال سعودي.
- حلوى جوز الهند والكرز 1 كيلو: 24,95 ريال سعودي.
- رقاق 1 كيلو: 7,95 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم السبت 1 مايو 2021 الموافق 19 رمضان 1442 تخفيضات هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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