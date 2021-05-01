شوف عروض العثيم السبت 1 مايو 2021 الموافق 19 رمضان 1442 تخفيضات هائلة

في الساعات القليلة الماضية رتفعت معدلات البحث على شبكة الإنترنت الإلكترونية من أجل الاستعلام عن عروض العثيم اليوم السبت 1 مايو تخفيضات هائلة، والذي قام بهذا البخث هم المواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال الدخول والتصفح على الإنترنت في مختلف محركات البحث وكذلك مواقعه المتعددة.

عروض وتخفيضات العثيم السبت 1 مايو 2021

قامت سلسلة محال العثيم في المملكة العربية السعودية بالكثير من العروض والتخفيضات لليوم السبت والذي يوافق 1 من شهر مايو، 17 من شهر رمضان، وقد شملت هذه العروض كافة المنتجات والسلع الغذائية الموجودة به ومن بين هذه العروض:

حليب نيدو بودر 250 جرام: 54,95 ريال سعودي بدلًا من 83,95 ريال

3 تونة هناء 185 جرام: 12,95 ريال بدلًا من 17,25 ريال.

شيكولاتة ماكنتوش كواليتي ستريت 850 جرام: 44,95 ريال بدلًا من 77 ريال.

أرز أبو كاس مزة بسمتي 10 كجم: 59,95 ريال بدلًا من 83,95 ريال.

مسحوق تايد مركز 7 كجم: 41,95 ريال بدلًا من 97,95 ريال.

جبن كريمي المراعي 500 جم: 18,95 ريال بدلًا من 30 ريال.

عروض أسواق العثيم في 1 مايو 2021

من المعروف أن أسواق عبد الله العثيم دائمًا ما تعلن عن عروض وتخفيضات متميزة فتضع خصومات كبيرة على كل منتجاتها وقد جاءت الخصومات على اللحوم والدواجن كالتالي:

أوراك الدجاج 900 جم: 12,95 ريال سعودي يتناولها الكثير في شهر الخير.

لحم عجل باكستاني بالعظم: 1 كيلو 26,95 ريال .

دجاج طازج فاخر: 15,50 ريال سعودي .

لحم عجل باكستاني من دون العظم 1 كيلو: 32,95 ريال .

لحم عجل بلدي بالعظم 1 كيلو: 38,95 ريال سعودي .

لحم عجل بلدي من دون العظم 1 كيلو: 48,95 ريال سعودي .

لحم حاشي بالعظم 1 كيلو: 35,95 ريال سعودي .

عروض العثيم على الحلويات السبت 1 مايو

تهتم أسواق العثيم دائمًا بتوفير الغروض على كافة منتجاتها من السلع غذائية وقد جاءت العروض لهذا اليوم السبت 1/5 على أصناف الحلويات المختلفة كالآتي: