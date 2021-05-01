نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم للجوالات بشعار “جالنا العيد” في عروض هايبر بنده للالكترونيات hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم على الجوالات والإلكترونيات تأتي لكم تحت شعار “جالنا العيد” في عروض هايبر بنده hyper panda بمناسبة إقتراب عيد الفطر المبارك، وتقدم بنده panda أقوى الأسعار التي اشتهرت بتخفيضاتها في المملكة العربية السعودية، كما يوجد في هايبر بنده خصومات على الأغذية والأجهزة الكهربائية.

عروض بنده اليوم على الجوالات تحت شعار “جالنا العيد” في عروض هايبر بنده للإلكترونيات hyper panda

عروض بندة الاسبوعية على الجوالات الجديدة بكل مواصفاتها نعرضها اليوم مع ما تطرحه بندة عروض من أسعار حصرية لديها فقط، وهذا ضمن خصومات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، والتي انفردت بها عروض بندة اليوم في الفروع.

عروض بنده

الجوالات لدى اسواق بنده تتميز بأسعارها المخفضة والتي تجذب العملاء على شرائها، والتي من بينها الإقتصادي ذو المواصفات المتوسطة والسعر المناسب، كما يوجد الجوالات من الفئة العالية في المواصفات والأسعار، ومن بين الماركات التي تضمها خصومات هايبر بنده اون لاين نجد نوكيا nokia و لينوفو lenovo من الفئة المتوسطة، وكذلك ماركات معروفة عالميًا مثل سامسونج samsung و هواوي huawei.

عروض بنده جوالات على samsung galaxy a51 سعة 128 جيجا بسعر 949 بدلًا من 1209 ريال سعودي.

على سعة 128 جيجا بسعر 949 بدلًا من 1209 ريال سعودي. جوالات بنده هواوي واي 7 اي سعة 128 جيجا بسعر 699 ريال سعودي.

بنده

ولأن بعض الجوالات تحتاج إلى ملحقات، تقدم أسواق بندة خصومات جبارة على كل أنواع ملحقات الجوال ولوازمه من شواحن، وسماعات، وأسلاك يو اس بي، والتي تتوافق مع مختلف أنواع الجوالات، وفي التالي كل الأسعار الملحقة بكتالوج عروض بندة وهايبر بندة السعودية.

شاحن يو اس بي من ابل بــ 85 بدلًا من 99 ريال سعودي.

بــ 85 بدلًا من 99 ريال سعودي. كابل شحن 2 في 1مايكرو ايفون داتا زون بسعر 15 بدلًا من 25 ريال سعودي.

هايبر بنده

تضم عروض هايبر بندة الاسبوعية خصومات حصرية على لوزام المنزل من أجهزة كهربائية، خاصةً على موقد الغاز، والغسالات، والفريزر، حيث أنها من أهم الأجهزة التي يحتاجها البيت.

موقد للتسخين اي تي سي بــ 79 بدلًا من 99 ريال سعودي.

غسالة بتعبئة علوية حجم صغير من جيباس سعة 3.5 كيلو جرام، بسعر 299 بدلًا من 419 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم بدأت بأرخص الأسعار على الأجهزة الإلكترونية، حيث تجدوها في كافة فروع بندة ماركت السعودية، وكذلك هايبر بنده اون لاين و موقع هايبر بنده بتخفيضات قوية جدًا بمناسبة عيد الفطر المبارك.