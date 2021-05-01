نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية أقوى عروض لتأمين حاجاتك الأساسية والرفاهيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر منكم الكثيرين عروض العثيم السعودية، وذلك لرغبتهم في التسوق بكل حرية دون تحمل مزيد من الأسعار والتكاليف العالية؛ دائمًا تسعى أسواق العثيم الاستهلاكية على جذب العملاء والزبائن المشتريين من خلال تقديم أفضل وأرخص الأسعار وأجود البضائع، فلديها تشكيلة رائعة من المنتجات الغذائية بانتظاركم، عليكم متابعتنا لمعرفة ما ستحمله عربة التسوق لديكم.

عروض العثيم السعودية أقوى عروض

يوجد العديد من الأقسام في سوبر ماركت أسواق العثيم بالسعودية، فكل احتياجاتكم من المنظفات ومساحيق الغسيل ستجدونها متعددة وتحمل العديد من العلامات التجارية، قسم الحلويات والمعجنات والمخبوزات الطازجة باستمرار، كما يوجد قسم اللحوم والأسماك والدجاج الطازجة والمستوردة، وقسم الألبان والجبن، بالإضافة إلى العطارة التي تطحن على الفور طازجة، وقسم للمشروبات والعصائر المرطبة والمياه، وقسم لثلاجات التبريد والتجميد التي تحتوي على الكثير من المنتجات والآيس كريم.

عروض العثيم السعودية اليومية

يقدم العثيم السعودية مهرجان الخصومات بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وذلك بشكل يومي ودوري أسبوعي، لأنه يعمل على توفير كافة احتياجات الأسر على مدار الشهر الفضيل، وذلك لإعداد أشهى الوصفات والأطباق الشرقية والغربية، فجميع ما ترغبون في شرائه تحت سقف واحد دون الحاجة لمزيد من التسوق، نرصد أهم تلك العروض وأسعارها بالتفصيل.

خصومات العثيم السعودية على الفاكهة والخضروات

إليك مجموعة مميزة على الخضر الطازجة بالإضافة للفواكه الجيدة:

كيلو جزر 3.95 ريال.

كيس البطاطس 2.45 ريال.

2 علبة خوخ 9.95 ريال.

كيلو فلفل بارد أخضر 4.95 ريال.

كيلو ليمون 5.95 ريال.

برتقال 5.45 ريال.

الكيلو الواحد قرع أمريكي 3.45 ريال.

كيلو أفوكادو 8.95 ريال.

فلفل حلو ألوان 7.59 ريال/ كيلو.

لصحتك وشبابك اشتري صندوق تفاح أصفر 6.95 ريال.

علبة طماطم شيري 2.75 ريال.

مجلة عروض العثيم لهذا الاسبوع

عروض على قسم الأجبان

لأفضل ساندوتش على العشاء إليك جبنة بيضاء 9.95 ريال/ للكبلو.

ساندوتش مميز بداخله جبن دمياطي 10.95 ريال/ للكيلو.



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