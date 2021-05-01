شوف عروض العثيم مول في شهر رمضان على السلع الغذائية من اسواق العثيم othaim market

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عمر شويل - جدة عروض العثيم مول على السلع الغذائية في شهر رمضان نقدمها لكم حصريًا من اسواق العثيم السعودية othaim market ، وهذا في عروض العثيم الاسبوعية التي تتميز بضمها مختلف المنتجات الغذائية من أطعمة ومشروبات، فنجدةبها الأغذية الطازجة، والمجمدة، والمحفوظة، هذا بالإضافة إلى خصومات العثيم اون لاين على الموقع الإلكتروني.

عروض العثيم مول في شهر رمضان على السلع الغذائية من اسواق العثيم othaim market

عروض العثيم في شهر رمضان تضم أغذية الإفطار والسحور من لحوم، ومنتجات ألبان، وفاكهة، وحلويات، ومختلف أنواع العصائر والمشروبات الغازية، وتختلف الأسعار في كل أسبوع في عثيم السعودية نظرًا لتغيُّرها صباح كل يوم أربعاء، واليوم نعرض لكم تخفيضات أسواق العثيم الجديدة.

عروض العثيم

الفقرة التالية بها سعر كافة أنواع اللحوم للماشية من كل الفصائل، فهي تضم خصومات العثيم ماركت على لحوم الجمل، والغنم، والبقر، فتحتوي اللحوم على عناصر غذائية للجسم وتمده بالفيتامينات، لكن وجب علينا النصح بعدم الإفراط في تناولها، لما قد يسببه هذا من ضرر على الصحة، والخصومات تمتد حتى 4 مايو 2021.

مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل باكستاني بالعظم بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو.

العثيم مول

تحتوى الألبان وكل منتجاتها على نسبة وفيرة من عنصر الكالسيوم الذي يساعد على بناء العظام، ولهذا ينصح بها للأطفال لتنمو عظامهم قوية وصلبة، ونستعرض أسعار منتجات الألبان في عروض العثيم الطازج على الجبنة والزبدة.

جبن الوادي قريش بسعر 16.95 ريال سعودي للكيلو.

خلطة زبدة فيكتو إماراتي بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو.

العثيم

نظرًا لكون تناول المكسرات والحلويات من عاداتنا في شهر رمضان، حرص سوبر ماركت العثيم على تقديم أوفر الخصومات عليها، خاصةً مستلزمات إعداد الحلويات الشرقية المتنوعة.

لوز ني بسعر 30.95 ريال سعودي للكيلو.

جوز هند بودرة بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو.

خصومات اسواق العثيم مول تضم أفضل أنواع الأغذية وأجودها، وهذا بارخص الأسعار التي تستمر لفترة محدودة، حيث تنتهي في يوم الثلاثاء القادم لتحل محلها التخفيضات الجديدة، ولكل متابعينا نعلمهم أننا سنعرض لهم قريبًا تخفيضات العثيم بمناسبة إقتراب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير.