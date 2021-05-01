نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أهم وأبرز عروض بنده السعودية اليوم 18 رمضان على منتجات العناية بالبشرة في المقال التالي
عروض بنده السعودية تقدم عدد كبير للغاية من المنتجات التي تتنوع بين منتجات العناية بالبشرة والشعر والجسم، وذلك للرجال والسيدات والأطفال، حتى تتمكن الأسرة كلها من الحصول على جميع منتجاتها للعناية بالجسم قبل حلول عيد الفطر المبارك، وقد اختارت محلات بنده شعار جبنا العيد لها للتعبير عن قوة العروض التي قامت بإطلاقها، مع العلم أن عروض الهايبر ماركت مستمرة حتى يوم 4 من شهر مايو الجاري أو حتى نفاذ الكمية، مما يعني أنه من الضروري أن تغتنمو الفرصة قبل أن تنتهي المنتجات بخصوماتها المذهلة.
عروض بنده السعودية
من أقوى وأهم العروض والمنتجات التي وردت في كراسة عروض بنده السعودية، خصم 50% على جميع المنتجات من أمامي يمكنكم من الحصول على أي منتج بنصف الثمن، أو منتجات يوكو سبا من الصابون وملح الحليب باللون الأسود والوردي بخصم 30%، وكريم 21 لوشن للجسم، وزيت بيو أويل للعناية بالبشرة قطعة والأخرى مجاناً، ولوشن للجسم من دوف، ولوشن الجسم من جونسون، أو من جرنجنز، بالإَضافة إلى كريم اليدين من دوف برائحة الأفوكادو أو جوز الهند.
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