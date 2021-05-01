أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 وموعد سحب mbc dream الجديد

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 في ثوبها الجديد، تنتظر الرابح الثالث خلال أيام قليلة، حيث زادت عمليات الاشتراك في المسابقة من جميع أنحاء العالم ومن الدول العربية مؤخرًا مع اقتراب السحب على جائزة النصف مليون دولار أمريكي، وهي الجائزة الثالثة الأكبر حتى الآن من مجموع الجوائز الأضخم التي تتخطى حاجز الـ 3.5 مليون$، حيث موعد سحب جائزة الأسرة خلال شهر رمضان الكريم من قبل الإعلامي مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي، الذي كشف عن مفاجأة أخرى هي الأولى من نوعها، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار مشترك آخر من المشاركين أثناء إذاعة حلقة المسابقة المقبلة، ليكون له فرصة الفوز بمنزل الأحلام في اليونان، لتُصبح الجائزة جائزتين.

طرق الاشتراك في mbc dream

ومع اقتراب موعد سحب مسابقة الحلم، ازدادت عمليات البحث عن طرق الاشتراك في المسابقة المختلفة، حتى يتسنى للجميع تفعيل الاشتراك والمشاركة في السحب الجديد، حيث يأمل كل مشترك في أن تكون الجائزة من نصيبه، لذا ننشر لكم تلك الطُرق التي تتمثل في:

الاتصال من الرقم المرادف لدولتك ثم الإجابة على السؤال الذي يظهر أمامك بشكل صحيح. إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve للرقم المرادف لدولتك أيضًا. الدخول عبر موقع مسابقة mbc dream وتسجيل البيانات ورقم الجوال لتأكيد الاشتراك. تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية والاشتراك من خلاله.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021

أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 خلال العام الجاري، فقد استطاع شخصين حتى الآن الربح من الجوائز، ونحن الآن في انتظار الرابح الثالث خلال أيام قليلة، حيث سبق وأن فاز المواطن الأردني محمد اللوباني بجائزة الـ 125 ألف دولار أمريكي الأولى، ثم تبِعه المواطن السوري الأصل المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالفوز بجائزة الربع مليون دولار، بينما تنتظر جائزة الـ 500.0004 اسم الفائز رقم 3 في سحب الأسرة الجديد.

جدير بالذكر أن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم هي المرادفة لكل دولة، أو من خلال الرقم الدولي الموحد لجميع الدول، بما فيها الدول الغير مُدرج أرقامها بِسعر دقيقة المحمول الدولية.