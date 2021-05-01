نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على النايل سات 2021 Majid TV HD وطريقة التنزيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ماجد، يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة ماجد للأطفال الجديد، وخاصة الآباء والأمهات، حيث إن الأطفال يحبون هذه القناة كثيرا والتي تقدم العديد من البرامج والمسلسلات التي يحبها الأطفال، كما إنها تقدم العديد من البرامج الدينية لتعليم الأخلاق والدين الصحيح بطريقة سهلة للأطفال، وقد تحدثنا في مقال سابق عن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabia 2021، تابعوا معنا.

تردد قناة ماجد الجديد 2021

قامت قناة ماجد بالإعلان عن أنها ستقوم بتغيير التردد الخاص بها إلى تردد جديد، وهذا ما يحدث كل عام وخاصة في القنوات الخاصة بالأطفال كقناة طيور الجنة التي تحدثنا عن ترددها الجديد في مقال تردد قناة طيور الجنة 2021، ويبحث الكثير من محبي القناة عن ترددها الجديد، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني.

تردد قناة ماجد على النايل سات

وتردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات والذي أعلنت عنه القناة هو:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي أو H.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

طريقة تنزيل القناة على الريسيفر

ويمكنك تنزيل القناة بكل سهولة على أي ريسيفر بكل سهولة، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر الإعدادات Settings أو على زر Menu.

ستظهر كل قائمة اختر منها تركيب.

سيطلب منك إدخال كلمة السر أدخل أربعة أصفار 0000.

اضغط على إعدادات الهوائي.

ستظهر لك قائمة الأقمار الصناعية اختر نايل سات Nilesat.

اضغط على زر إضافة تردد.

قم بإدخال التردد ومعدل الترميز والتصحيح والاستقطاب.

اضغط على بحث التردد.

وهكذا تكون قد استطعت إضافة تردد القناة على الريسيفر، وهذه الطريقة تعمل على أغلب الريسيفرات وهي ناجحة بالفعل، في حالة واجهتكم أي مشاكل لا تترددوا في مشاركتها معنا في خانة التعليقات.

قناة ماجد

وتقوم قناة ماجد بعرض الكثير من البرامج التليفزيونية على شاشاتها والتي يحبها الأطفال، حيث تقدم قناة ماجد محتوى موثوق يستمتع به الأطفال ويتعلمون منه الأخلاق الفضيلة، ومن ضمن البرامج التي تقدمها القناة: